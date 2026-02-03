Si quiere evitar multas por Soat o Tecnicomecánica, desde la Secretaría de Movilidad lo invitan a actualizar datos en el Runt

¿Quiere una fotomulta sea la que le recuerde que se le venció el Soat o la Revisión Tecnicomecánica? Si su respuesta es no, pues entonces desde la Secretaría de Movilidad de Medellín le hacen la recomendación de actualizar todos sus datos en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), para así poder recibir comunicaciones sobre el estado de estos documentos desde un mes antes.
Este llamado forma parte de la estrategia de la Alcaldía de Medellín en la que se quiere priorizar la prevención por la sanción con estas cámaras, administradas por el distrito desde el 1 de enero tras 20 años de concesión con UNE.