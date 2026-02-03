Si quiere evitar multas por Soat o Tecnicomecánica, desde la Secretaría de Movilidad lo invitan a actualizar datos en el Runt

¿Quiere una fotomulta sea la que le recuerde que se le venció el Soat o la Revisión Tecnicomecánica? Si su respuesta es no, pues entonces desde la Secretaría de Movilidad de Medellín le hacen la recomendación de actualizar todos sus datos en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), para así poder recibir comunicaciones sobre el estado de estos documentos desde un mes antes. Este llamado forma parte de la estrategia de la Alcaldía de Medellín en la que se quiere priorizar la prevención por la sanción con estas cámaras, administradas por el distrito desde el 1 de enero tras 20 años de concesión con UNE.

Con esta información, desde la Secretaría de Movilidad de Medellín se envía un mensaje 30 días antes del vencimiento de cada uno de estos documentos, luego otro faltando 15 días, uno más faltando ocho días y el restante un día antes, para que el conductor tenga presente que debe actualizarlos y dejar el mensaje de que si se deja multar es porque quiere. Entérese: Adiós a cámaras trampa: avisos gigantes y otros cambios que trae la nueva operación de las fotomultas en Medellín “Tener al día el correo electrónico y el número de celular permite recibir recordatorios sobre el vencimiento del SOAT y las revisiones técnico mecánicas, evitando sanciones y trámites innecesarios”, expresó el secretario de Movilidad de Medellín, general (r) Pablo Ferney Ruiz. Para que vean que el tema de las alertas van en serio, desde la autoridad de tránsito y transporte distrital se enviaron en enero 8.539 mensajes de texto y 1.294 correos electrónicos, además de efectuar 3.205 llamadas a propietarios de vehículos. Se espera que la cantidad aumente durante todo el año a la par que las sanciones vayan disminuyendo. Le puede interesar: Alcaldía de Medellín asume el control de las fotomultas tras 20 años de concesión privada Esto va de la mano con la estrategia de la Secretaría de Movilidad de Medellín de que los conductores reciban cada vez menos sanciones con las cámaras de fotodetección, poniendo señalización altamente visible a 200, 100 y 50 metros de los sitios donde se encuentran estos dispositivos.