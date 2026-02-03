x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

Si quiere evitar multas por Soat o Tecnicomecánica, desde la Secretaría de Movilidad lo invitan a actualizar datos en el Runt

Tener la información actualizada en este portal le permite a las autoridades informar sobre el vencimiento de estos documentos desde un mes antes y así evitar que sea sancionado por fotomultas.

  • Con mensajes como estos se le informa a los conductores que su Soat o Tecnicomecánica están a punto de vencerse, para evitar hacer comparendos mediante fotomultas. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA DE MEDELLÍN
    Con mensajes como estos se le informa a los conductores que su Soat o Tecnicomecánica están a punto de vencerse, para evitar hacer comparendos mediante fotomultas. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA DE MEDELLÍN
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
bookmark

¿Quiere una fotomulta sea la que le recuerde que se le venció el Soat o la Revisión Tecnicomecánica? Si su respuesta es no, pues entonces desde la Secretaría de Movilidad de Medellín le hacen la recomendación de actualizar todos sus datos en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), para así poder recibir comunicaciones sobre el estado de estos documentos desde un mes antes.

Este llamado forma parte de la estrategia de la Alcaldía de Medellín en la que se quiere priorizar la prevención por la sanción con estas cámaras, administradas por el distrito desde el 1 de enero tras 20 años de concesión con UNE.

Con esta información, desde la Secretaría de Movilidad de Medellín se envía un mensaje 30 días antes del vencimiento de cada uno de estos documentos, luego otro faltando 15 días, uno más faltando ocho días y el restante un día antes, para que el conductor tenga presente que debe actualizarlos y dejar el mensaje de que si se deja multar es porque quiere.

Entérese: Adiós a cámaras trampa: avisos gigantes y otros cambios que trae la nueva operación de las fotomultas en Medellín

“Tener al día el correo electrónico y el número de celular permite recibir recordatorios sobre el vencimiento del SOAT y las revisiones técnico mecánicas, evitando sanciones y trámites innecesarios”, expresó el secretario de Movilidad de Medellín, general (r) Pablo Ferney Ruiz.

Para que vean que el tema de las alertas van en serio, desde la autoridad de tránsito y transporte distrital se enviaron en enero 8.539 mensajes de texto y 1.294 correos electrónicos, además de efectuar 3.205 llamadas a propietarios de vehículos. Se espera que la cantidad aumente durante todo el año a la par que las sanciones vayan disminuyendo.

Le puede interesar: Alcaldía de Medellín asume el control de las fotomultas tras 20 años de concesión privada

Esto va de la mano con la estrategia de la Secretaría de Movilidad de Medellín de que los conductores reciban cada vez menos sanciones con las cámaras de fotodetección, poniendo señalización altamente visible a 200, 100 y 50 metros de los sitios donde se encuentran estos dispositivos.

Y esta iniciativa ha tenido resultado en las estadísticas, puesto que “entre la Última semana de diciembre de 2025 y la primera de 2026, las fotomultas por exceso de velocidad disminuyeron 29%, y las sanciones por SOAT y tecnicomecánica bajaron 27% y 21%, respectivamente”, explicó el secretario Ruiz.

Esto no ha significado que los ingresos para el distrito hayan reducido, puesto que con la operación directa, a través de la Empresa de Seguridad Urbana (ESU), lo que se recaude con estas cámaras queda directamente para la ciudad y no se distribuye en concesiones, como ocurrió hasta el 31 de diciembre pasado, cuando se les entregaba hasta el 70% de los comparendos pagados.

