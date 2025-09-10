Encuentran agujero negro errante en galaxia cercana a la Vía Láctea, ¿qué revela este descubrimiento?

Astrónomos liderados por el Observatorio Astronómico de Shanghái descubrieron un agujero negro errante en una galaxia enana cercana a nuestro Sistema Solar, exactamente está situado a unos 230 millones de años luz de distancia. A diferencia de los agujeros negros típicos, este no se encuentra en el centro galáctico, sino que está desplazado casi un kilopársec y emite chorros de radio. Este agujero negro extranuclear, in situ, con acreción y chorros, hallado en una galaxia enana cercana, es uno de los casos más cercanos y convincentes confirmados hasta la fecha.

El descubrimiento, publicado en la revista Science, refuerza la idea de que el crecimiento de los agujeros negros no se limita a los centros galácticos, ofreciendo una nueva perspectiva sobre cómo los agujeros negros supermasivos pudieron crecer tan rápidamente en el universo primitivo. En la imagen común del cosmos, los agujeros negros suelen considerarse el “corazón” de las galaxias. Sin embargo, un número creciente de observaciones muestra que algunos agujeros negros no permanecen obedientemente en el centro galáctico. En cambio, se desplazan, vagando por el disco galáctico o sus alrededores. Estos agujeros negros desplazados se denominan agujeros negros errantes, como viajeros perdidos que vagan a la deriva por el universo.

¿Por qué buscarlos en galaxias enanas?