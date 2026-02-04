Investigación de UdeA descubre cuánto duran los anticuerpos contra covid-19, ¿se necesita más vacunación?

Cinco años después de la irrupción del SARS-CoV-2, el covid-19 dejó de marcar el ritmo de nuestra vida cotidiana. Ya no hay confinamiento ni conteo de casos a diario, pero ese virus sigue circulando y la protección que dejaron las vacunas comienza a mostrar señales de desgaste.
Así lo descubrió un estudio de investigadores de la Universidad de Antioquia, en conjunto con el Laboratorio Departamental de Salud Pública de la Gobernación, que se propuso medir cuánto dura realmente la respuesta inmunológica que generan las vacunas contra la covid-19.