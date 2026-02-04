Se entregó en Pereira la mujer señalada de quemar a su esposo en La Milagrosa, Medellín

Laura María Rave Sánchez, la mujer señalada de cometer estos hechos, actualmente se recupera en el Hospital San Jorge , de la capital de Risaralda, donde se encuentra bajo custodia policial mientras se define cómo se le van a realizar las audiencias para responder por el asesinato de su compañero sentimental, Alexis Ospina Piedrahita , de 27 años.

La mujer que le habría prendido fuego a su vivienda en La Milagrosa, Medellín, provocándole la muerte a su esposo, se entregó ante las autoridades en Pereira, Risaralda . La mujer se habría presentado en una estación de Policía de esa ciudad y los uniformados la trasladaron a un centro asistencial debido a las lesiones sufridas desde el pasado fin de semana, cuando ocurrió la conflagración.

Se conoció que Rave Sanchez se presentó en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo, en la capital risaraldense, y personal de la Policía de Risaralda procedió con su detención, haciendo efectiva la orden de captura que pesaba en su contra desde el pasado fin de semana.

El incendio se registró a la 1:24 de la mañana del pasado sábado en la propiedad ubicada en la carrera 32 con calle 35A, en este barrio de la comuna 9 (Buenos Aires), cuando la mujer, en aparente estado de embriaguez, llegó a la vivienda y luego de que no la dejaran entrar, le prendió fuego a la propiedad, con Alexis dentro de la misma.

Entérese: Madre denuncia que luego de un viaje de vacaciones le dieron la custodia de su hijo de 2 años a su presunto agresor

Según se conoció, la mujer, luego de prenderle fuego a la vivienda, habría escapado hacia Pereira para evadir el accionar de las autoridades, pero la presión generada por el crimen de su esposo, con quien tenía una niña de cinco años, provocó que finalmente se presentara en una estación de Policía.

Mientras ella escapaba, Alexis salía por sus propios medios de la vivienda y los vecinos del sector lo trasladaron a la Clínica Sagrado Corazón, la más cercana al sitio donde se produjo el incendio. De allí, por la gravedad de sus lesiones, lo trasladaron al Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, donde falleció en la madrugada del domingo.

Le puede interesar: A la cárcel una mujer por intentar matar a su suegra y maltratar a sus hijos en Medellín

Los familiares señalaron el día del ataque que “la mujer con la que vivía llegó borracha y esto provocó una discusión porque él no le quiso abrir la puerta. Ella salió de la casa, compró gasolina y le echó el combustible por la ventana y le prendió fuego, con él adentro”.

Los hechos de violencia intrafamiliar en la relación eran constantes, de acuerdo con los familiares. Incluso, Alexis había recibido una puñalada en noviembre pasado, que llevó a que lo tuvieran que intervenir quirúrgicamente.