Universidad de Antioquia investigará cuestionamientos a estudios del GNA revelados por Science

La Universidad de Antioquia emitió un documento anunciando que investigará los cuestionamientos encontrados en una serie de artículos académicos realizados por el Grupo de Neurociencias de Antioquia (GNA). Estos hallazgos fueron realizados por una investigación publicada el 13 de agosto en Science, una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo.
El documento, conocido por EL COLOMBIANO, tiene fecha del 3 de septiembre de 2026, o sea, tres semanas después de la publicación del artículo periodístico que puso sobre la mesa múltiples dudas respecto de algunos resultados y estudios de los científicos colombianos Joseph Arboleda-Velásquez, de la Escuela de Medicina de Harvard; Yakeel Quiroz, neuropsicóloga de la Universidad de Boston, colaboradores frecuentes del GNA; y David Aguillón Niño, coordinador del Grupo de la UdeA.
Contexto: Science cuestionó el trabajo investigativo de científicos colombianos asociados al GNA
Justamente, el texto firmado por Marcela Garcés, vicerrectora de Investigación, arranca diciendo que la universidad tuvo conocimiento de los cuestionamientos alrededor de “la solidez, trazabilidad y presentación de datos e imágenes en algunos trabajos científicos vinculados con integrantes del Grupo de Neurociencias de Antioquia”, asunto que califica como relevante y necesario de analizar.
En esa misma línea, la UdeA anuncia que llevará a cabo una evaluación institucional que será realizada “por personas de reconocida competencia técnica, independencia de criterio y ausencia de conflictos de interés”.
También aclara que los hallazgos compartidos por Science no deben ser considerados como conclusiones definitivas sobre las investigaciones realizadas por el GNA, pero que la reputación, los aportes científicos y la trayectoria de más de 40 años del grupo tampoco “sustituyen la revisión objetiva de las observaciones formuladas”.
Para profundizar sobre el anuncio, EL COLOMBIANO habló con Garcés, quien detalló que la Vicerrectoría, junto con la Facultad de Medicina, a la cual pertenece el grupo, actualmente se encuentran “estructurando la ruta de trabajo para realizar todas las verificaciones necesarias, y la cual permitirá establecer el alcance de los cuestionamientos y determinar las actuaciones institucionales que correspondan”.
A continuación presentamos el documento expedido por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Antioquia en el que se anuncia la evaluación de los cuestionamientos planteados por Science.