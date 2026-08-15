Science cuestionó el trabajo investigativo de científicos colombianos asociados al GNA

Desde el 13 de agosto, el Grupo de Neurociencias de Antioquia (GNA), uno de los más importantes en el mundo en la búsqueda de la comprensión y la cura del Alzheimer, está en mitad de un debate académico por las dudas que un artículo periodístico de Science Magazine plantea respecto de algunos resultados y estudios de los científicos colombianos Joseph Arboleda-Velasquez, de la Escuela de Medicina de Harvard: Yakeel Quiroz, neuropsicóloga de la Universidad de Boston, colaboradores frecuentes del GNA, y David Aguillón Niño, coordinador del Grupo de la Universidad de Antioquia. Siga leyendo: Neurobanco del GNA: tres décadas descifrando los misterios del cerebro Firmado por los periodistas Charles Piller y Jennie Erin Smith, el artículo afirma que las investigaciones bajo la lupa dejan en evidencia “un método cuestionable para identificar mutaciones protectoras”, que “modificó los datos de los pacientes para obtener resultados llamativos en los portadores de la mutación Christchurch”. Además, denuncia que varios artículos científicos publicados tienen “imágenes sospechosas o copiadas”. De comprobarse las afirmaciones del texto, serían un duro golpe, no solo a la ciencia colombiana, sino a la esperanza de miles de pacientes.

La variante de la discordia

En 2019, la revista Nature Medicine publicó un artículo que describió un caso que fue calificado de “revolucionario” en la historia de la investigación sobre el Alzheimer: el de Aliria Rosa Piedrahita de Villegas, una antioqueña que tenía la llamada mutación paisa, descubierta en la década de los ochenta por el neurólogo y fundador del GNA, Francisco Lopera. Esta se caracteriza por provocar Alzheimer de inicio temprano en sus portadores. Sin embargo, Aliria no presentó la enfermedad en el momento esperado: tuvo síntomas solo hasta los 70 años, unos 30 años después de lo previsto. La publicación señaló que esto podía deberse a otro gen: la mujer tenía dos copias de una variante poco común del gen APOE, conocida como APOE3, cuya mutación se conoce como Christchurch. Ese fue el inicio de una línea de investigación fructífera que ha posicionado a Arboleda-Velásquez y Quiroz, ambos formados en el GNA y emigrados a Estados Unidos en la década de 2000, como dos nombres relevantes en el estudio de esta enfermedad. Ahora, ese trabajo es cuestionado por el artículo de los periodistas estadounidenses Jennie Erin Smith y Charles Piller. Smith investiga temas de salud y neurociencia y en 2025 publicó el libro Valley of Forgetting: Alzheimer’s Families and the Search for a Cure, sobre el GNA y el Alzheimer en Antioquia (Rey Naranjo publicará en septiembre la versión en español). Piller, por su parte, se ha dedicado durante años a exponer casos de fraude y mala conducta en la investigación neurocientífica. Casi dos décadas después de que Lopera pudiera confirmar, en 1995, el origen de la mutación paisa —una alteración genética en el gen PSEN1 (E280A) que causa Alzheimer hereditario de inicio precoz—, el GNA comenzó un ensayo clínico de un fármaco con anticuerpos contra la proteína beta-amiloide. Esta mutación afecta una proteína llamada presenilina-1 y hace que el cerebro produzca más beta-amiloide, una proteína que puede acumularse y formar las placas relacionadas con el Alzheimer de inicio temprano. Aunque el ensayo no tuvo buenos resultados, fue durante ese proceso, como detalla la historia de Science, cuando encontraron el caso de Aliria, cuya investigación fue encabezada por Arboleda-Velásquez y Quiroz. Fue el primero quien estuvo a cargo de dirigir la investigación de su genoma, en la que se encontró que Aliria tenía dos copias de la muy rara mutación Christchurch, que se produce por una anomalía en la variante más común del gen APOE, la APOE3. La función principal de este gen es producir la apolipoproteína E, que, a su vez, se encarga de transportar las grasas por la sangre y al interior del cerebro. El gen está relacionado con la acumulación de beta-amiloide. Otra de las variantes de este gen es la APOE4, que puede aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. A propósito de esta, en 2023, Arboleda-Velásquez y otro grupo de expertos publicaron un artículo en el que señalaban que la mutación que estaban estudiando podría contrarrestar los efectos de esa variante, con base en una investigación que realizaron modificando genéticamente a ratones. Ese mismo año también reportaron el caso de un hombre, igualmente portador de la mutación paisa y con aparición tardía de síntomas, que, esta vez, fue explicada por los investigadores por la mutación Reelin-COLBOS, presente en el gen RELN. Lo que explica Science Magazine es que, al momento de la publicación de estas investigaciones, algunos especialistas en genética del Alzheimer tenían dudas porque consideraban prematuro asegurar que tanto Aliria como el hombre con Reelin-COLBOS habían presentado síntomas más tarde de lo esperado únicamente por la presencia de esas mutaciones. “Cada individuo es portador de innumerables mutaciones, por lo que atribuir efectos causantes o preventivos a cualquiera de ellas requiere estudiar a una gran cantidad de pacientes”, dice la genetista Alison Goate, de la Escuela de Medicina Icahn del Monte Sinaí, quien colaboró estrechamente con el grupo de Lopera en los años 1990 y principios de los 2000, según señala el artículo de Science. Mientras tanto, las investigaciones de los colombianos continuaron. Para seguir avanzando en la comprobación de la protección que podría ofrecer Christchurch contra el Alzheimer, comenzaron a evaluar pacientes con una sola copia del APOE3. Así fue como Quiroz expuso en un congreso en Europa que habían encontrado que doce personas con la mutación paisa y una copia de Christchurch habían presentado síntomas entre cuatro y siete años más tarde.