Science cuestionó el trabajo investigativo de científicos colombianos asociados al GNA

Desde el 13 de agosto, el Grupo de Neurociencias de Antioquia (GNA), uno de los más importantes en el mundo en la búsqueda de la comprensión y la cura del Alzheimer, está en mitad de un debate académico por las dudas que un artículo periodístico de Science Magazine plantea respecto de algunos resultados y estudios de los científicos colombianos Joseph Arboleda-Velasquez, de la Escuela de Medicina de Harvard: Yakeel Quiroz, neuropsicóloga de la Universidad de Boston, colaboradores frecuentes del GNA, y David Aguillón Niño, coordinador del Grupo de la Universidad de Antioquia.
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Firmado por los periodistas Charles Piller y Jennie Erin Smith, el artículo afirma que las investigaciones bajo la lupa dejan en evidencia “un método cuestionable para identificar mutaciones protectoras”, que “modificó los datos de los pacientes para obtener resultados llamativos en los portadores de la mutación Christchurch”. Además, denuncia que varios artículos científicos publicados tienen “imágenes sospechosas o copiadas”. De comprobarse las afirmaciones del texto, serían un duro golpe, no solo a la ciencia colombiana, sino a la esperanza de miles de pacientes.