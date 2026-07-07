Cómo una misión espacial japonesa logró sobrevolar un asteroide a 100 millones de kilómetros de la Tierra

La sonda japonesa Hayabusa 2 logró uno de los mayores retos de la exploración espacial de los últimos años: pasar a alta velocidad muy cerca de un asteroide sin sufrir ningún contratiempo.
La maniobra, llevada a cabo por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), se realizó sobre Torifune, un asteroide ubicado a unos 100 millones de kilómetros de la Tierra.
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Además de obtener imágenes del objeto, la misión también demostró que el país asiático tiene la capacidad tecnológica para realizar futuras misiones que podrían ayudar a proteger al planeta de un posible impacto de un asteroide.
La JAXA informó que la nave pasó junto al asteroide a una velocidad de 5,3 kilómetros por segundo, equivalente a unos 19.000 kilómetros por hora.
Durante el sobrevuelo, todos los instrumentos científicos funcionaron como estaba previsto y recopilaron fotografías y mediciones que llegarán a la Tierra en los próximos meses para ser analizadas por los investigadores.