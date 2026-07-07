Más de $1.000 millones de pesos para el cine en Medellín

Más de 90 proyectos audiovisuales y de cine recibirán incentivos de la Alcaldía de Medellín por $1.453 millones como resultado de la primera convocatoria de Incentivo Cinematográfico y Audiovisual de este año.

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La convocatoria recibió 133 postulaciones, 10 % más que las registradas durante todo 2025.

“En esta edición, fueron asignados $1.453 millones a 94 proyectos pertenecientes a 46 empresas del sector audiovisual y creativos. Estos proyectos movilizan más de $14.600 millones en inversión y fortalecen industrias como el cine, las series, la animación y los videojuegos. En Medellín seguimos creyendo en el talento local, en la generación de empleo y en el poder transformador de las industrias creativas”, dijo la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano Rojo.

Los estímulos otorgados por la convocatoria beneficiarán una amplia variedad de proyectos, desde acción real, animación y videojuegos, hasta largometrajes, series y procesos de fortalecimiento empresarial.

“Este es un incentivo que nos apoya para traer producciones de otras partes, tener un cash rebate con nuestros clientes y con nosotros mismos para que la industria crezca. Esto facilita que tengamos una derrama económica en diferentes sectores, en la parte audiovisual, en transporte, en alimentación, inclusive en la gente del común que está alrededor de nuestras grabaciones también tenga beneficios, en el sentido de que muchas veces tomamos en alquiler los baños, las casas, todo”, señaló Jorge González, beneficiario del incentivo y director de Cala Producciones.

En esta edición se destaca el protagonismo de los sectores de animación y videojuegos, que se consolidan como una de las propuestas de más crecimiento para la economía creativa de la ciudad. Ocho empresas de estos subsectores representan más de $7.254 millones en gastos reportados y cerca de 110 empleos formales generados.

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Entre las principales novedades de la convocatoria también se destaca la creación de una nueva línea de incentivos automáticos orientada a la promoción de contenidos locales, doblaje, formación especializada, internacionalización, realización de eventos y fortalecimiento empresarial.

Los proyectos postulados reportaron una inversión estimada superior a los $14.623 millones en la ciudad.