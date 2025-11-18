La leucemia aumentó en Colombia un 12,15 % frente a 2024: ¿cómo detectarla a tiempo?

En lo corrido de 2025, la leucemia linfoblástica aguda (LLA) ya superó las cifras de todo 2024 en Colombia, pues la Cuenta de Alto Costo reporta 3.703 casos atendidos este año, frente a 3.302 el año pasado: un aumento del 12,15 % en un cáncer que avanza rápido y casi siempre sin ruido.
La LLA es un cáncer de la médula ósea que altera los linfocitos, células clave del sistema inmune, y afecta la producción normal de glóbulos rojos. Es, por definición, una enfermedad muy agresiva. Como resume el hematólogo Jesús María Hernández Rivas, del Hospital Universitario de Salamanca, “la llamamos aguda porque la persona no puede tenerla en el organismo y sobrevivir más allá de unos pocos meses”. En Colombia, distintos análisis coinciden en que la incidencia supera el promedio mundial y en que el impacto es mayor en niños y adultos jóvenes, como ocurre en otras poblaciones hispanas y latinas.
El peso de la enfermedad también se ve en la gravedad de los nuevos casos. Entre los adultos con diagnóstico reciente, el 63 % de los pacientes con LLA fue clasificado por riesgo y, de ellos, el 72,5 % terminó en la categoría de alto riesgo. Es decir, una proporción considerable llega al sistema cuando la afección ya tiene características biológicas desfavorables, lo que reduce el margen de maniobra de los equipos tratantes y hace más urgente detectar los síntomas iniciales.