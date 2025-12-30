Consejo de Estado tumbó el decreto del salario mínimo de 2016, ¿podría repetirse el escenario en 2026?

El reciente revuelo generado alrededor del incremento del salario mínimo para 2026, el cual quedó fijado en 23,7% causó todo tipo de reacciones, hasta el punto de que, para quienes están en contra de la subida de este, volvieron a poner sobre la mesa un antecedente clave en la historia jurídica del país: en 2017, el Consejo de Estado anuló el decreto con el que el Gobierno fijó el salario mínimo para 2016, una decisión que, aunque no cambió lo ya pagado en ese entonces, dejó un precedente que genera preguntas sobre lo que podría pasar con el salario mínimo el año entrante.

El alto tribunal declaró la nulidad del Decreto 2552 de 2015, que había fijado un aumento del 7% para 2016, al considerar que el Gobierno no motivó de manera suficiente la decisión. En su fallo, el Consejo de Estado concluyó que el Ejecutivo no explicó con claridad por qué ese porcentaje era el adecuado ni cómo se ponderaron variables clave como la inflación, la productividad, el crecimiento económico y el poder adquisitivo de los trabajadores.

Contexto: Consejo de Estado tumbó decreto que fijó el salario mínimo para 2016

Para la Sala, no bastaba con mencionar esos factores de forma general: el decreto debía justificar técnica y explícitamente la cifra adoptada, más aún cuando no hubo acuerdo en la mesa de concertación salarial. Esa falta de motivación fue considerada un vicio de legalidad del acto administrativo.

Eso sí, el fallo fue claro en un punto, puesto que, dicha decisión no tuvo efectos retroactivos. Es decir, no obligó a devolver salarios, ni modificó pagos, multas o contratos que se calcularon con base en ese salario mínimo. La nulidad solo operó hacia el futuro y tuvo un carácter principalmente institucional, además de haber dejado un precedente.