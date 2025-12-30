¿Ya hizo el tour de los barrios? Estas son las comunas en Medellín donde se puede disfrutar de los alumbrados y comer rico

¡Pilas, pues! Si no todavía no ha disfrutado de los alumbrados decembrinos en Medellín todavía le quedan catorce días para armar plan familiar o con los amigos. Pero no solo lo alumbrados del río están esperando su recorrido. En los parques principales de 16 comunas EPM instaló alumbrados con los que se puede armar una ruta imperdible de Navidad popular mientras se disfruta de la gastronomía barrial, comida de la buena y barata.

La energía de los Alumbrados EPM llega este año, una vez más, a los barrios de la ciudad. Visitar los parques de las 16 comunas de Medellín desde Santo Domingo, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, Castilla, Doce de Octubre, Robledo, Villa Hermosa, Buenos Aires, La Candelaria, Laureles-Estadio, La América, San Javier, Poblado, Guayabal hasta Belén se convierte en una oportunidad para compartir con sus seres queridos lo que resta de estas vacaciones.

Entre lo que se puede disfrutar hay cortinas de flores luminosas que invitan a vivir la Navidad como una fiesta de vida, unión y esperanza, estructuras de piso, pasacalles, cadenetas colgantes e instalaciones monumentales también pueden admirarse en el Pueblito Paisa, Parque Lleras, Boston, Parque de la Vida, Las Piedras, calle 104, Pedregal, Santander, Calasanz, parque San Antonio, Nuevo Occidente, parque de El Ajedrez y Plaza Botero, en el corazón de Medellín.