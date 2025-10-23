Tocó el clarinete mientras le operaban el cerebro: la historia de Denise Bacon y una melodía contra el Parkinson

Durante cuatro horas, el quirófano del King’s College Hospital de Londres fue también una sala de conciertos, pues Denise Bacon, de 65 años, tocó el clarinete mientras los cirujanos implantaban electrodos en su cerebro. No era una excentricidad médica, sino parte de una operación que buscaba aliviar los síntomas del Parkinson que la había obligado a abandonar su instrumento hacía cinco años.

Lea también: Cuidado: Este estilo de vida aumenta el riesgo del Parkinson, ¿es el suyo?

La escena fue cuidadosamente planificada: el neurocirujano Keyoumars Ashkan y su equipo le aplicaron anestesia local para adormecer el cuero cabelludo y el cráneo —el cerebro no tiene receptores del dolor—, de modo que pudiera permanecer consciente durante la cirugía. Mientras colocaban los electrodos en zonas profundas de su cerebro, Denise sostenía su clarinete y probaba las notas. Así podían observar, en tiempo real, los efectos del procedimiento sobre su movilidad.

El método, conocido como estimulación cerebral profunda (Deep Brain Stimulation, DBS), se utiliza en pacientes con trastornos del movimiento que no responden bien a los tratamientos convencionales. En el caso de Denise, la enfermedad había reducido su coordinación y provocado rigidez en sus manos, impidiéndole no solo caminar o nadar con fluidez, sino también ejecutar los pasajes de un instrumento que la acompañó durante décadas.