El decreto que sacude al sistema pensional de Colombia: por qué sí afecta a fondos y aseguradoras, pero no a Colpensiones

De qué trata el decreto sobre deslizamiento del salario mínimo

El proyecto regula el mecanismo de cobertura por deslizamiento del salario mínimo en las rentas vitalicias inmediatas y diferidas, productos exclusivos del RAIS. En este modelo, cuando un afiliado se pensiona, traslada su ahorro a una aseguradora, que a cambio le entrega una renta mensual de por vida. Esa renta se actualiza cada año con el salario mínimo y, cuando el ajuste supera lo previsto, entra a operar una cobertura financiada por el Estado. El decreto redefine cómo opera esa cobertura, quién asume los riesgos y bajo qué condiciones se calcula el deslizamiento. Entérese: Solo uno de cuatro trabajadores logra pensión en Colombia, asegura Asofondos

Por qué Colpensiones no entra en este debate

Colpensiones, a través de un comunicado, precisó que administra el Régimen de Prima Media (RPM), un esquema muy distinto al RAIS. Y detalló que, en el RPM, no existen rentas vitalicias, ni se contratan aseguradoras. Además, las pensiones se pagan directamente con cargo al presupuesto del sistema. “El reajuste de las mesadas por salario mínimo ya está consagrado en la Ley 100 y se financia con los recursos del propio régimen”, se lee en el documento. Es decir, Colpensiones no participa en el mecanismo de cobertura que regula el decreto. Como el RPM no usa aseguradoras ni requiere coberturas por deslizamiento, la norma no altera su funcionamiento. En contexto: Asofondos advirtió que limitar inversiones en el exterior afectaría el ahorro de 19 millones de trabajadores

A qué actores sí impactaría el proyecto de decreto

El ajuste está dirigido a tres actores del RAIS: 1. Las aseguradoras que ofrecen rentas vitalicias. 2. Los fondos privados que trasladan los ahorros de los afiliados para contratar dichas rentas. 3. El Ministerio de Hacienda, que financia la cobertura cuando el deslizamiento del salario mínimo es positivo. “De esta manera, como Colpensiones no participa en este esquema, ya que en el RPM las pensiones se reajustan directamente por Ley y se pagan con recursos del sistema, sin intervención de aseguradoras ni necesidad de cobertura, no se ve impactada la entidad por el proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda”, dijo Colpensiones.

Las advertencias de Asofondos y Fasecolda