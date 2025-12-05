¡Indignante! Camión se volcó en la Troncal a la Costa y terminó parcialmente saqueado

La problemática en la Troncal de Occidente que discurre por Yarumal y Valdivia no solo es de seguridad y deterioro vial, sino también de una grave crisis de valores y falta de cultura.

Así lo demuestra la tensa situación que soldados del Ejército vivieron ayer cuando intentaron evitar el saqueo de un camión cargado con alimento para animales que se volcó en la zona conocida como Ventanitas, entre Valdivia y Yarumal.



Según informaron medios regionales, el camión cubría la ruta Santa Rosa de Osos – Cereté, en el departamento de Córdoba, cuando al parecer el conductor perdió el control y terminó volcado.





Si bien el conductor pudo salir ileso del percance, lo delicado del asunto es que varias personas, en vez de llegar a ayudar, decidieron ponerse a saquear la carga del automotor.





En el video grabado por el medio NP Noticias Online, cuyo periodista fue testigo del suceso, se observa como varios hombres y mujeres intentan llevarse los bultos de cuido. Al sitio llegó un escuadrón del Ejército para evitar el hurto, pero fue recibido con insultos e increpaciones por parte de los ladrones.

"¿Aquí todo el mundo roba y a mí es el único que me tiene identificado?", reclamó uno de los asaltantes a los uniformados, en tono airado. Algunos civiles, que desatendieron las indicaciones de los uniformados, se dedicaron a forcejear en la rapiña mientras los soldados evitaban el hurto.



–"¡Se la pasan saqueando en vez de ayudar!", le comentó un soldado a uno de los asaltantes. – “A mí no me chimbee, sapo", respondió el ladrón. En el asalto al camión había hasta mujeres llevándose el alimento para animales y hasta un airado hombre de acento venezolano.



A los asaltantes tampoco les cayó en gracia la presencia del periodista que registraba el asunto.





–“Deje de grabar, papi, que le caen los de arriba y le echan candela", le amenazó un hombre, haciendo relación a los guerrilleros que habitualmente atacan la zona.



–"¿Quiere quedarse sin celular?", volvió a amenazar el mismo sujeto.



Los asaltantes, al ver frustrado su cometido, se dedicaron a insultar a los uniformados y hasta desearles que fueran atacados por los terroristas que por allí se mueven.