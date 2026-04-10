En vivo | Conozca el paso a paso del regreso de Artemis 2 a la Tierra y siga la transmisión

Este viernes 10 de abril será un día histórico para la Nasa y su misión Artemis 2. Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense), Jeremy Hansen, regresarán a la Tierra a eso de las 7:00 de la noche, hora colombiana. Toda esta maniobra tiene un paso a paso que tanto el equipo de astronautas como los controles en Tierra llevan estudiando desde hace varios meses y esperan llevar a cabo a buen término. El evento tendrá transmisión desde NASA+, Amazon Prime, Apple TV, Netflix, HBO Max, Discovery+, Peacock y Roku.

La cabina se debe configurar para la reentrada

“Koch y Hansen comenzarán guardando el equipo que han llevado durante la misión, retirando las redes de carga y de los compartimentos, e instalando y ajustando los asientos de la tripulación para asegurar que todos los elementos estén bien sujetos antes de su regreso a la Tierra”, explicó la Nasa al detallar el primer paso de lo que será este regreso. La tripulación también deberá revisar el último informe meteorológico, el estado de la fuerza de recuperación y el cronograma de reentrada. “A lo largo del día, también trabajarán en las operaciones posteriores al aterrizaje”, precisaron. Desde las 8:53 de la mañana, hora colombiana, se encendieron los propulsores de Orión para la segunda corrección de la trayectoria de regreso, esto con el fin de ajustar la trayectoria de la nave hacia la Tierra. “Esta maniobra refinará aún más la trayectoria de Orión y asegurará que la nave permanezca alineada para la reentrada atmosférica. Durante la maniobra, Hansen revisará los pasos del procedimiento y supervisará los sistemas de guía, navegación y propulsión de Orión”.

Los preparativos para el amerizaje

A medida que Artemis II se acerca a su regreso a la Tierra, los equipos de la Nasa en tierra van completando los preparativos finales para la reentrada y el amerizaje de Orión. Este está programado para las 7:07 p.m., hora colombiana y según la trayectoria deberán caer frente a la costa de San Diego. Técnicamente y durante la reentrada, el módulo de servicio se separará alrededor de las 6:33 p. m. (hora colombiana) aproximadamente 20 minutos antes de que Orion alcance la atmósfera superior al sureste de Hawái. “A las 6:37 de la tarde, una última maniobra de ajuste de trayectoria perfeccionará la ruta de vuelo antes de que la nave espacial inicie una serie de maniobras de balanceo para alejarse de forma segura del equipo que se desprende”. Orión alcanzará su velocidad máxima —aproximadamente 38.200 km/h— justo antes de la entrada en la atmósfera. “Mientras Orión desciende a unos 122.000 metros, la nave espacial entrará en un período de interrupción de comunicaciones programado de seis minutos a las 6:53 de la noche (hora colombiana) debido a la formación de plasma alrededor de la cápsula durante el pico de calentamiento.

¿Qué pasa después del amerizaje?