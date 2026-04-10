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En vivo | Conozca el paso a paso del regreso de Artemis 2 a la Tierra y siga la transmisión

La transmisión de la Nasa para este regreso de Artemis comenzará este viernes 10 de abril a las 5:30 de la tarde, hora colombiana. El planetario de Medellín también seguirá la transmisión y la explicará en español a partir de las 6:00 de la tarde.

  • Todo listo para la llegada de la nave Orión este viernes 10 de abril. FOTOS Cortesía Nasa
    Todo listo para la llegada de la nave Orión este viernes 10 de abril. FOTOS Cortesía Nasa
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 2 horas
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Este viernes 10 de abril será un día histórico para la Nasa y su misión Artemis 2. Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense), Jeremy Hansen, regresarán a la Tierra a eso de las 7:00 de la noche, hora colombiana.

Toda esta maniobra tiene un paso a paso que tanto el equipo de astronautas como los controles en Tierra llevan estudiando desde hace varios meses y esperan llevar a cabo a buen término.

El evento tendrá transmisión desde NASA+, Amazon Prime, Apple TV, Netflix, HBO Max, Discovery+, Peacock y Roku.

La cabina se debe configurar para la reentrada

“Koch y Hansen comenzarán guardando el equipo que han llevado durante la misión, retirando las redes de carga y de los compartimentos, e instalando y ajustando los asientos de la tripulación para asegurar que todos los elementos estén bien sujetos antes de su regreso a la Tierra”, explicó la Nasa al detallar el primer paso de lo que será este regreso.

La tripulación también deberá revisar el último informe meteorológico, el estado de la fuerza de recuperación y el cronograma de reentrada. “A lo largo del día, también trabajarán en las operaciones posteriores al aterrizaje”, precisaron.

Desde las 8:53 de la mañana, hora colombiana, se encendieron los propulsores de Orión para la segunda corrección de la trayectoria de regreso, esto con el fin de ajustar la trayectoria de la nave hacia la Tierra. “Esta maniobra refinará aún más la trayectoria de Orión y asegurará que la nave permanezca alineada para la reentrada atmosférica. Durante la maniobra, Hansen revisará los pasos del procedimiento y supervisará los sistemas de guía, navegación y propulsión de Orión”.

Los preparativos para el amerizaje

A medida que Artemis II se acerca a su regreso a la Tierra, los equipos de la Nasa en tierra van completando los preparativos finales para la reentrada y el amerizaje de Orión. Este está programado para las 7:07 p.m., hora colombiana y según la trayectoria deberán caer frente a la costa de San Diego.

Técnicamente y durante la reentrada, el módulo de servicio se separará alrededor de las 6:33 p. m. (hora colombiana) aproximadamente 20 minutos antes de que Orion alcance la atmósfera superior al sureste de Hawái.

“A las 6:37 de la tarde, una última maniobra de ajuste de trayectoria perfeccionará la ruta de vuelo antes de que la nave espacial inicie una serie de maniobras de balanceo para alejarse de forma segura del equipo que se desprende”.

Orión alcanzará su velocidad máxima —aproximadamente 38.200 km/h— justo antes de la entrada en la atmósfera. “Mientras Orión desciende a unos 122.000 metros, la nave espacial entrará en un período de interrupción de comunicaciones programado de seis minutos a las 6:53 de la noche (hora colombiana) debido a la formación de plasma alrededor de la cápsula durante el pico de calentamiento.

¿Qué pasa después del amerizaje?

“Tras salir del apagón, la cápsula Orión desprenderá su cubierta de la bahía delantera, desplegará sus paracaídas de frenado cerca de los 22.000 pies a las 8:03 p.m. y, posteriormente, desplegará sus tres paracaídas principales alrededor de los 6.000 pies a las 8:04 p.m. para reducir la velocidad de la cápsula y prepararla para el amerizaje frente a la costa de San Diego”, explicaron desde la Nasa.

A eso de las nueve de la noche, hora colombiana, y tras esperar dos horas después del amerizaje, la tripulación será evacuada de Orión y trasladada al USS John P. Murtha. “Equipos de rescate la recogerán en helicóptero y, una vez a bordo del buque, los astronautas se someterán a evaluaciones médicas posteriores a la misión antes de regresar a tierra para abordar un avión con destino al Centro Espacial Johnson de la Nasa en Houston”.

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