¿Por qué tiraron tanta pólvora anoche en barrios de Medellín? Estos serían los motivos

“¿Qué es ese voleo de pólvora en Medellín?”, preguntaba Andrés Rave (@andressrave) a través de sus redes sociales. Y en ese mismo sentido más de una decena de comentarios y preguntas relacionadas con el lanzamiento de pólvora, principalmente en el sur de Medellín y el Valle de Aburrá, durante la noche de este jueves. Para algunos fue una situación extraña, teniendo en cuenta la época del año en la que ocurrió esta “segunda alborada”, como algunos se aventuraron a bautizarla. Fueron más de 10 minutos en los que se escucharon las detonaciones, sin parar, en los cielos de las comunas 15 (Guayabal) y 16 (Belén), así como en el municipio de Itagüí.

En videos que trascendieron en las redes sociales se vio cómo, por ejemplo, sobre el puente de la calle 30 que pasa por encima de la avenida Industriales, una decena de taxistas fueron captados lanzando pólvora de manera sostenida, mientras bloqueaban el paso vehicular. Entérese: Lo que nadie quería leer: Antioquia llegó a los 200 quemados por pólvora Así mismo, se observaron conductores de buses en otros sectores haciendo esta misma actividad, mientras hacían recorridos que afectaban la movilidad y, de paso, aturdían con el lanzamiento de pólvora a los cielos. Algunas de estas situaciones, de acuerdo con las autoridades, se originaron en el marco de las celebraciones de la Virgen del Carmen, la santa de los conductores, que se realiza cada 16 de julio. Como gran tradición, se decoran los vehículos y se hacen recorridos con pitazones sostenidas, pero que para este año también incluyeron estas cantidades de pólvora.

No solo fue por la Virgen

Pero los homenajes a la virgen de los conductores no fue la única razón por la que se escuchó tanta pólvora este jueves, casi de la misma manera que la alborada que se realiza cada 1 de diciembre desde el 2003, tras la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara. Se conoció también que a la par de los recorridos de los buses, en el barrio Antioquia se realizó la final del torneo de microfútbol en las placas polideportivas de este sector de la comuna 15 (Guayabal). En medio de la transmisión se logró observar como se lanzó tanta pólvora que el humo nubló el escenario deportivo.

Si bien el momento en el que más explosiones se escucharon fue al final del partido, tanto en el entretiempo como en el inicio también se presentaron lanzamiento de voladores y uso de luces de bengala, como parte de la fiesta del juego entre La 59 MB ZU vs. Uptown La 24, que terminó igualado 1-1 y con victoria de La 24 por penales. Le puede interesar: Otra vez les fallamos: Cornare atendió 157 animales silvestres afectados por pólvora en diciembre Luis Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), manifestó que “en distintos sectores de Medellín se sintió la quema de pólvora. Es de conocimiento general que en esta fecha se conmemora el Día de la Virgen del Carmen, patrona de los conductores. Respetamos esa tradición; sin embargo, no entendemos por qué esa celebración debe estar acompañada, en varias zonas de la ciudad, por el uso de pólvora”.

Destacó, además, que estas explosiones son de alto riesgo para los animales silvestres y las mascotas, quienes sufren diversas afectaciones por los estallidos, las cuales pueden ocasionarles desequilibros en sus comportamientos y hasta la muerte. Hasta el momento desde el Área Metropolitana no reportaron afectaciones a la fauna silvestre y el sistema de salud de Medellín y el Valle de Aburrá tampoco informó sobre personas quemadas por pólvora durante esta celebración. Preguntas frecuentes