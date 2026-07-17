¿Por qué tiraron tanta pólvora anoche en barrios de Medellín? Estos serían los motivos

“¿Qué es ese voleo de pólvora en Medellín?”, preguntaba Andrés Rave (@andressrave) a través de sus redes sociales. Y en ese mismo sentido más de una decena de comentarios y preguntas relacionadas con el lanzamiento de pólvora, principalmente en el sur de Medellín y el Valle de Aburrá, durante la noche de este jueves.
Para algunos fue una situación extraña, teniendo en cuenta la época del año en la que ocurrió esta “segunda alborada”, como algunos se aventuraron a bautizarla. Fueron más de 10 minutos en los que se escucharon las detonaciones, sin parar, en los cielos de las comunas 15 (Guayabal) y 16 (Belén), así como en el municipio de Itagüí.