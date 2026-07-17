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Jhon Arias, en el top-10 de jugadores con mejor rendimiento en el Mundial-2026

El centrocampista, que llegó hasta los octavos de final de Norteamérica con la Selección Colombia, supera en esa clasificación a estrellas como Jude Bellingham, en el puesto 14, y Lamine Yamal, en el puesto 16.

  • Jhon Arias, entre los jugadores destacados del Mundial-2026. FOTO : JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Jhon Arias, entre los jugadores destacados del Mundial-2026. FOTO : JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 3 horas
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Si Colombia estuvo cerca de llegar a los cuartos de final del Mundial fue porque algo bueno tuvo que hacer durante el torneo que llegará a su final este domingo en Norteamérica.

Más allá de las críticas que despertó el seleccionado tricolor por su eliminación, por penales ante Suiza, también hay que rescatar la buena actuación de hombres como Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Gustavo Puerta y Jhon Arias.

Este último no pasó desapercibido por los analistas internacionales, y gracias a su rendimiento dentro del campo, fue elegido entre los jugadores más destacados del Mundial.

Entérese: ¿Messi está en su mejor momento? Así fue la preparación especial del argentino en el último año para el Mundial

El CIES Football Obs (Observatorio de Fútbol del CIES), prestigioso grupo de investigación suizo especializado en el análisis estadístico del fútbol a nivel mundial, ubicó en la décima posición, y con una calificación de 84,4 puntos, el índice de rendimiento del jugador de 28 años de edad.

La tabla de esa clasificación la lidera el argentino Lionel Messi con 93.4 unidades, seguido por el francés Kylian Mbappé (89.4) y su compatriota Michael Olise (89.2).

Arias fue una de las figuras del onceno patrio gracias a su despliegue físico, precisión en los pases y eficacia.

El mediocampista chocoano fue titular en los cinco encuentros que disputó el combinado nacional hasta los octavos de final.

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En sí jugó 382 minutos en el torneo, acertó el 94% de sus entregas, sumando un total de 227 pases completados. Además anotó un gol y creo nueve oportunidades claras de peligro y realizó 4 disparos a portería. En la parte defensiva completó once entradas exitosas y sumó tres recuperaciones.

Arias se alista ahora para seguir aportando su talento con su club Palmeiras.

Siga leyendo: Jhon Arias contra la Fifa: “No todos competimos en igualdad”

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Jhon Arias fue elegido entre los mejores jugadores del Mundial 2026?
Jhon Arias fue destacado por su alto rendimiento estadístico durante el torneo. El CIES Football Observatory lo ubicó en el décimo lugar del índice de rendimiento gracias a su aporte ofensivo, precisión en los pases, despliegue físico y trabajo defensivo.
¿Qué estadísticas respaldan el rendimiento de Jhon Arias en el Mundial?
Arias disputó los cinco partidos de Colombia y acumuló 382 minutos. Registró un 94 % de precisión en los pases, completó 227 entregas, marcó un gol, creó nueve oportunidades claras, realizó cuatro remates al arco, ganó once entradas y consiguió tres recuperaciones.
¿Qué es el ranking del CIES Football Observatory y cómo se calcula?
Es una clasificación basada en estadísticas avanzadas de rendimiento individual. Evalúa acciones ofensivas, defensivas, creación de juego, precisión y aporte general de cada futbolista durante la competencia.
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