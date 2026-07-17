Jhon Arias, en el top-10 de jugadores con mejor rendimiento en el Mundial-2026

Si Colombia estuvo cerca de llegar a los cuartos de final del Mundial fue porque algo bueno tuvo que hacer durante el torneo que llegará a su final este domingo en Norteamérica.

Más allá de las críticas que despertó el seleccionado tricolor por su eliminación, por penales ante Suiza, también hay que rescatar la buena actuación de hombres como Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Gustavo Puerta y Jhon Arias.

Este último no pasó desapercibido por los analistas internacionales, y gracias a su rendimiento dentro del campo, fue elegido entre los jugadores más destacados del Mundial.

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El CIES Football Obs (Observatorio de Fútbol del CIES), prestigioso grupo de investigación suizo especializado en el análisis estadístico del fútbol a nivel mundial, ubicó en la décima posición, y con una calificación de 84,4 puntos, el índice de rendimiento del jugador de 28 años de edad.

La tabla de esa clasificación la lidera el argentino Lionel Messi con 93.4 unidades, seguido por el francés Kylian Mbappé (89.4) y su compatriota Michael Olise (89.2).