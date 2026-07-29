Desde Colombia operaron por “videollamada” a un paciente hospitalizado en India

Un hecho histórico ha tenido lugar en un hospital colombiano, pues fue en uno de estos donde se realizó una operación a más de 15.000 kilómetros de distancia por “videollamada”. El beneficiario fue un paciente que estaba hospitalizado en la ciudad de Indore, en India.
La telecirugía se realizó desde el Hospital Internacional de Colombia (HIC), situado en Piedecuesta, Santander. Desde este lugar se le practicó un manga gástrica o manga gástrica a un paciente que padece obesidad y que al momento de la intervención pesaba cerca de 200 kilogramos.
Este hito médico fue liderado por el doctor Sudhir Srivastava, un reconocido cirujano cardíaco indio-estadounidense que es el fundador y CEO de SS Innovations, una empresa tecnológica que ha desarrollado el primer sistema de cirugía robótica.
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Inclusive, para esta operación se utilizó el robot quirúrgico de esta compañía Mantra 3 que cuenta con visión tridimensional de alta definición y brazos robóticos independientes.