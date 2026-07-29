Ya está en cines Spider-Man: Un nuevo día: así cambia la historia de Peter Parker

Después de meses de expectativa, Spider-Man: Un nuevo día finalmente llegó a los cines y EL COLOMBIANO ya pudo verla. La nueva entrega protagonizada por Tom Holland, estrenada oficialmente este 29 de julio, marca un cambio importante para el personaje: deja atrás el multiverso para regresar a una historia mucho más íntima, donde el verdadero protagonista vuelve a ser Peter Parker.
Sin entrar en detalles que arruinen la experiencia, esta es una película sobre la soledad, el sacrificio y el peso de seguir haciendo lo correcto cuando ya no queda nadie que recuerde quién eres.
Han pasado cuatro años desde la última entrega y ahora Spider-Man está bien pero solo.