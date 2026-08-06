Colombia reanuda exportaciones de 8,6 GWh diarios a Ecuador; Palma desmiente gestiones de Noboa

La reanudación de las exportaciones de energía desde Colombia hacia Ecuador, anunciada para este 5 de agosto, terminó convirtiéndose en un nuevo episodio de tensión diplomática entre ambos gobiernos. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que el restablecimiento del suministro eléctrico no fue consecuencia de gestiones adelantadas por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, sino de una decisión política adoptada por el Gobierno de Gustavo Petro como un acto de cooperación regional. Las declaraciones surgieron luego de versiones que atribuían al Gobierno ecuatoriano un papel en el restablecimiento del intercambio energético. En una publicación en su cuenta de X, Palma respondió de forma categórica. “¡Paja! Las exportaciones de energía hacia Ecuador se reanudan por una decisión política del Gobierno del presidente Gustavo Petro, como una muestra de cooperación energética regional y de solidaridad con el hermano pueblo ecuatoriano”.

Palma niega gestiones de Noboa

El ministro fue más allá y aseguró que la administración de Daniel Noboa no promovió ningún acercamiento para lograr el reinicio de las exportaciones. “No hubo gestiones del Gobierno del presidente Daniel Noboa”. Según Palma, el Ejecutivo ecuatoriano ha mantenido una postura distante frente al Gobierno colombiano y continúa aplicando decisiones que, en su criterio, afectan la relación entre ambos países. Entre ellas, mencionó el costo que enfrenta Colombia por el transporte de crudo a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), uno de los principales puntos de fricción entre las dos administraciones. “Ha rechazado el diálogo con el Gobierno de Colombia y, por el contrario, mantiene decisiones que afectan a ambos pueblos, como el elevado costo por el transporte de crudo a través del SOTE”. Lea más: Colombia reanudará cooperación energética con Ecuador ante posible llegada de El Niño

Colombia retomará el suministro con 8,6 GWh diarios

Pese al cruce de declaraciones, el Gobierno colombiano confirmó que desde el 5 de agosto fueron programadas exportaciones cercanas a 8,6 GWh diarios hacia Ecuador. De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, ese volumen representa más del 8% de la demanda eléctrica ecuatoriana y utilizará cerca del 78% de la capacidad de los enlaces internacionales entre ambos países. Palma insistió en que la decisión se tomó únicamente después de verificar que Colombia mantiene condiciones suficientes para garantizar su propia seguridad energética. “Esta decisión no responde a intereses políticos ni diplomáticos. Responde a un principio: la energía debe unir a los pueblos y contribuir al bienestar de la gente”. El ministro añadió que el Gobierno también evaluó la disponibilidad de agua en los embalses nacionales para afrontar un eventual impacto del fenómeno de El Niño antes de autorizar la reanudación de las exportaciones. Lea más: La historia de la “hermandad” eléctrica entre Colombia y Ecuador que la guerra comercial pone en jaque

Una relación bilateral marcada por nuevas diferencias

El intercambio de mensajes evidencia que, aunque ambos países retomaron el flujo de electricidad, las diferencias políticas y comerciales entre Bogotá y Quito permanecen abiertas. La suspensión de las exportaciones se había producido en medio de tensiones relacionadas con asuntos comerciales y energéticos, mientras que el restablecimiento del servicio se presenta ahora acompañado de un nuevo cruce de declaraciones entre los gobiernos de Gustavo Petro y Daniel Noboa. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: