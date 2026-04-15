No siempre lo último es lo mejor: cuatro claves que debe tener en cuenta antes de comprar celular

Hoy en día, comprar un celular es una decisión más compleja de lo que parece. El dispositivo que lleve en el bolsillo todos los días debe aguantar jornadas laborales extensas, videollamadas, pagos digitales, navegación, redes sociales y entretenimiento, todo sin agotarse a mitad del día. Según el informe Digital 2025 Global Overview Report de la firma DataReportal, los usuarios pasan en promedio más de siete horas diarias conectados a internet, y el smartphone es el principal punto de acceso en la mayoría de los países, incluido Colombia.

En ese contexto, el mejor celular no es necesariamente el más caro ni el más reciente. En palabras sencillas, es el que mejor entienda los hábitos reales de quien lo usa. Para ayudarle a elegir, estas son cuatro claves a tener en cuenta para tomar esa decisión:

Inteligencia artificial integrada en el hardware

La industria avanza hacia dispositivos capaces de ejecutar modelos de inteligencia artificial de forma local, sin depender permanentemente de la nube. Según análisis publicados por Forbes entre 2024 y 2025, este enfoque mejora la velocidad, la privacidad y la personalización de la experiencia. Para el usuario, se traduce en un dispositivo más fluido e intuitivo que trabaja en segundo plano sin exigir decisiones técnicas constantes. En escenarios de movilidad o trabajo remoto, esa diferencia es concreta. Destacan en este apartado marcas como Samsung, Xiaomi y Apple.

Batería que dure todo el día

Un estudio de GSMA Intelligence reveló que el 69% de los consumidores considera la duración de la batería como uno de los factores más importantes al elegir un smartphone. En Colombia, donde el celular es herramienta de trabajo para repartidores, emprendedores, estudiantes y profesionales híbridos, este dato cobra aún más relevancia. La industria responde con baterías de mayor capacidad, combinadas con algoritmos que aprenden del uso del propietario para optimizar el consumo. Reportes de Digital Chat Station de 2025 anticipan dispositivos con baterías que superan los 6.000 mAh acompañadas de gestión energética inteligente. La batería, en este sentido, dejó de ser un componente pasivo para convertirse en un sistema que se adapta al ritmo del usuario. Algunas marcas que destacan en esta característica son Honor y Oppo.

Diseño funcional, no solo estético

Los dispositivos plegables empiezan a consolidarse como herramientas de productividad real, según análisis publicados por CDO Times en 2025 y 2026. Las mejoras en durabilidad, pantallas extendidas y capacidad de multitarea los acercan al usuario común. No se trata de innovación porque sí. La pregunta de fondo es si el formato del teléfono facilita o complica las tareas del día a día. Para quienes quieran probar la tecnología de pantallas plegables, empresas como Samsung y Honor tienen algunos de los mejores dispositivos en el mercado hoy. Lea también: ¿Cómo está el mercado de teléfonos plegables en Colombia en 2026? Marcas, anuncios y análisis

Rendimiento sin fricciones