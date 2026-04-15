No siempre lo último es lo mejor: cuatro claves que debe tener en cuenta antes de comprar celular

Hoy en día, comprar un celular es una decisión más compleja de lo que parece. El dispositivo que lleve en el bolsillo todos los días debe aguantar jornadas laborales extensas, videollamadas, pagos digitales, navegación, redes sociales y entretenimiento, todo sin agotarse a mitad del día.
Según el informe Digital 2025 Global Overview Report de la firma DataReportal, los usuarios pasan en promedio más de siete horas diarias conectados a internet, y el smartphone es el principal punto de acceso en la mayoría de los países, incluido Colombia.