Pero eso no es todo en las novedades que destapó Instagram. La plataforma también está trabajando en la posibilidad de escoger no ver publicaciones sugeridas con ciertas palabras, frases o emojis en el pie de foto o los hashtags . “Ya sea que vea algo que no es relevante o haya dejado algo que le gustaba, puede usar esta función para dejar de ver contenido que no le interesa”.

- No me interesa: cuando vea una publicación que no le parezca interesante o relevante, toque el menú de tres puntos (arriba de la foto) y luego seleccione “No me interesa”, o toque la X en la parte superior derecha de una publicación sugerida en Inicio. Tocar “No me interesa” elimina la publicación de su feed de inmediato e Instagram le sugiere menos publicaciones como esta en el futuro.