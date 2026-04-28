¿Cuál es el emoji favorito en español? Estudio revela cómo usamos los símbolos en redes

Los emojis se han transformado en un lenguaje propio que define la manera en que la gene se expresa y reacciona. Un análisis reciente de la plataforma Buzzmonitor , tras revisar más de 297 millones de estos símbolos en publicaciones en español, revela que estos iconos “dejaron de ser adornos para convertirse en atajos emocionales que dictan el tono y la intención de la conversación” .

Desde mediados de la década del 2000, cuando tomaron fuerza los software y apps de mensajería , la forma en que nos comunicamos dejó de depender solo de las letras.

El hallazgo más relevante del estudio sitúa al emoji de las chispas o destellos (✨) como el líder absoluto de la comunicación en nuestro idioma. Su presencia supera las 2,3 millones de apariciones durante un año de análisis, entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de enero de 2026.

La cifra no es un dato menor. Ese símbolo aparece donde algo busca destacar, verse mejor o transmitir un tono aspiracional. Es el recurso visual de lo que brilla en las redes sociales, de acuerdo al estudio.

En segundo lugar le sigue el corazón rojo, con aproximadamente 1.7 millones de usos, “lo que confirma que la conversación digital en español mantiene una carga profunda de emoción positiva”, señala el análisis.

Para Daniel Topete, Head of New Business LATAM de Buzzmonitor, esa tendencia marca un cambio en la estrategia de las marcas y los usuarios.

“Los emojis no son un complemento del mensaje, son parte del mensaje en sí. Hoy funcionan como atajos emocionales que permiten entender el tono, la intención y hasta el contexto de una conversación digital”, explica. En su visión, estos elementos permiten una conexión más natural y efectiva con las audiencias, al funcionar como un lenguaje universal que ayuda a evitar malentendidos.

La distribución del uso de estos símbolos también muestra dónde está la conversación más activa.

Dividido por plataformas y redes sociales, Instagram lidera el terreno con el 32.77 % del uso total, seguido por Facebook con un 23.60 %. YouTube y X (antes Twitter) mantienen cifras cercanas, con el 11.99 % y 11.80 % respectivamente.

Como es de esperarse, el contraste es evidente al observar espacios digitales de carácter puramente informativo, como blogs o sitios de noticias, donde el uso de emojis alcanza solo un 3 %.

Más allá de emojis como la carita de risa, la de enamoramiento o el fuego, que se utilizan para exagerar o humanizar los mensajes, también existe una categoría de emojis funcionales que ha ganado terreno.

El estudio resalta símbolos como la marca verde de verificación o check, el marcador rojo de ubicación en un mapa o el clip de enlace, que no tienen como objetivo transmitir emociones. Su tarea es simplemente ordenar. Esos iconos estructuran el contenido, señalan qué es lo importante o guían al usuario sobre qué acción debe tomar a continuación.

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Otros de los más usados son el cohete, que sugiere rapidez o novedad, mientras que el teléfono funciona como una instrucción directa de contacto.

El estudio también enfatiza que un mismo símbolo puede cambiar de significado según el entorno. Por ejemplo, una carcajada puede ser risa genuina, pero también sarcasmo o incomodidad.

Para el sector publicitario, Buzzmonitor recuerda que “esa capa de análisis ayuda a las marcas a interpretar mejor el sentimiento de sus audiencias, anticipar reacciones y diseñar estrategias más alineadas con lo que las personas realmente quieren comunicar”.