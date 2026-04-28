¿Cuál es el emoji favorito en español? Estudio revela cómo usamos los símbolos en redes

Desde mediados de la década del 2000, cuando tomaron fuerza los software y apps de mensajería, la forma en que nos comunicamos dejó de depender solo de las letras.
Los emojis se han transformado en un lenguaje propio que define la manera en que la gene se expresa y reacciona. Un análisis reciente de la plataforma Buzzmonitor, tras revisar más de 297 millones de estos símbolos en publicaciones en español, revela que estos iconos “dejaron de ser adornos para convertirse en atajos emocionales que dictan el tono y la intención de la conversación”.