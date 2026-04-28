Petro arremete contra el Consejo de Estado por suspensión de traslado de ahorros pensionales

El pulso por el manejo del ahorro pensional sumó un nuevo capítulo. El Consejo de Estado decidió suspender este martes 28 de abril de manera provisional el decreto del Gobierno que ordenaba trasladar cerca de $25 billones desde los fondos privados hacia Colpensiones. La medida cautelar responde a múltiples demandas que advertían riesgos legales y financieros. En particular, el alto tribunal frenó el traslado de $20 billones, correspondientes a afiliados que aún no se han pensionado. El origen del conflicto está en un decreto reciente del Gobierno Petro que buscaba acelerar el movimiento de recursos hacia el régimen público, administrado por Colpensiones, incluso con plazos de ejecución de apenas semanas. Para los demandantes, esa urgencia ponía en riesgo la estabilidad del sistema. Lea más: Piden a fondos privados abstenerse de aplicar decreto para pasarle $25 billones a Colpensiones

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Ante la decisión del Consejo de Estado, el presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza y acusó al alto tribunal de frenar una decisión que, según él, responde a la voluntad de los trabajadores. “El Consejo de Estado está vetando el traslado de los ahorradores que han pedido los trabajadores”, afirmó el mandatario. El presidente elevó el tono al vincular la decisión judicial con una supuesta defensa de intereses del sector financiero. “Le permite robar a los banqueros los ahorros de los trabajadores”, sostuvo Petro. El señalamiento profundiza la narrativa del Gobierno, que ha insistido en que el sistema de fondos privados prioriza la rentabilidad financiera sobre el bienestar de los afiliados. Sin embargo, desde el sector pensional y expertos económicos se ha advertido que los recursos deben mantenerse como ahorro hasta el momento de la pensión, tal como lo establece la ley vigente.