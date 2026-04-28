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Petro arremete contra el Consejo de Estado por suspensión de traslado de ahorros pensionales

Petro cuestiona fallo del Consejo de Estado, denuncia favorecimiento a banqueros y convoca movilización el 1 de mayo en defensa del sistema pensional.

  • Gustavo Petro, presidente de Colombia. FOTO: Colprensa.
    Gustavo Petro, presidente de Colombia. FOTO: Colprensa.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 40 minutos
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El pulso por el manejo del ahorro pensional sumó un nuevo capítulo. El Consejo de Estado decidió suspender este martes 28 de abril de manera provisional el decreto del Gobierno que ordenaba trasladar cerca de $25 billones desde los fondos privados hacia Colpensiones.

La medida cautelar responde a múltiples demandas que advertían riesgos legales y financieros. En particular, el alto tribunal frenó el traslado de $20 billones, correspondientes a afiliados que aún no se han pensionado.

El origen del conflicto está en un decreto reciente del Gobierno Petro que buscaba acelerar el movimiento de recursos hacia el régimen público, administrado por Colpensiones, incluso con plazos de ejecución de apenas semanas. Para los demandantes, esa urgencia ponía en riesgo la estabilidad del sistema.

Lea más: Piden a fondos privados abstenerse de aplicar decreto para pasarle $25 billones a Colpensiones

Petro arremete contra el Consejo de Estado y convoca movilización el 1 de mayo

Ante la decisión del Consejo de Estado, el presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza y acusó al alto tribunal de frenar una decisión que, según él, responde a la voluntad de los trabajadores.

El Consejo de Estado está vetando el traslado de los ahorradores que han pedido los trabajadores”, afirmó el mandatario.

El presidente elevó el tono al vincular la decisión judicial con una supuesta defensa de intereses del sector financiero. “Le permite robar a los banqueros los ahorros de los trabajadores”, sostuvo Petro.

El señalamiento profundiza la narrativa del Gobierno, que ha insistido en que el sistema de fondos privados prioriza la rentabilidad financiera sobre el bienestar de los afiliados.

Sin embargo, desde el sector pensional y expertos económicos se ha advertido que los recursos deben mantenerse como ahorro hasta el momento de la pensión, tal como lo establece la ley vigente.

En su reacción, el jefe de Estado no solo cuestionó el fallo, sino que llamó a la movilización social. “Invito este primero de mayo al pueblo trabajador de Colombia a la movilización general, a defender el derecho a la pensión y a luchar para que bajen la tasa de interés y crezca el empleo”.

Conozca aquí: Consejo de Estado suspende traslado exprés de ahorros pensionales de fondos privados a Colpensiones

Petro también reactivó una de sus propuestas más polémicas: la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. “La asamblea constituyente es para aprobar las reformas sociales y enfrentar la corrupción”.

Y reforzó la idea de convertir la jornada del Día del Trabajo en un escenario político. “Un primero de mayo por la Asamblea Nacional Constituyente para hacer las reformas sociales de la gente”.

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