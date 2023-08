Se conoció el caso de Wilmer Becerra, fundador de Wiltech, empresa que repara los equipos de Apple. Sin embargo, recibió una carta de la empresa Apple, donde le indican a Wilmer no estar autorizado para usar el nombre de la marca y según el documento, podría ir a la cárcel.

Algunos abogados le sugirieron ocultar el logo de “la manzanita” para evitarse problemas legales, sin embargo, explica que aquel usuario que compre Apple tiene derecho a tener el logo en su dispositivo. Otros le sugirieron poner el logo de Wiltech en los iPhone, pero podría interpretarse como apropiación de la marca. Estas y más dudas surgieron sobre si Wilmer podría reparar o no bajo las leyes de Colombia.

“Hay muchas ambigüedades porque el gobierno de Colombia no tiene bajo la legislación leyes claras que permitan controlar este tema” expresó Wilmer. En cambio, en Estados Unidos la protección va más hacia el consumidor que a la empresa. Según cuenta Wilmer, EEUU obligó a Apple a que venda sus productos, las pantallas, las baterías de los dispositivos, además de que proporcione un manual de procesos para reparaciones.

Lea también: ¿La nueva jugada de Apple? El conocido en reparaciones Wiltech denuncia que Apple le prohibió reparar sus productos

“Como en Colombia estas leyes no están definidas, Apple se aprovecha para restringir los repuestos”. Wilmer explica que como no hay un suministro de piezas y repuestos accesible para el gremio técnico, los usuarios acuden a técnicos no oficiales para recuperar sus equipos y no deshacerse de los dispositivos que en muchas ocasiones tienen poco tiempo de uso.