No es la edad, es el uso: estudio revela qué pasa en el cerebro de los adolescentes con su primer celular

La pregunta que lleva años traumatizando a padres y madres: ¿a qué edad se debe entregar el primer teléfono móvil a un menor? Movimientos globales de familias o educadores han presionado para retrasar este momento basándose en la intuición de que las pantallas dañan el bienestar o la salud mental de los jóvenes. Sin embargo, la evidencia empírica detrás de estas pautas seguía siendo limitada.
Ahora, una investigación a gran escala arroja luz sobre este debate al demostrar que el simple hecho de adquirir un smartphone a los 13 años no se asocia directamente con la depresión o la obesidad un año más tarde, aunque sí provoca un impacto inmediato en la pérdida de sueño.