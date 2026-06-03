¿Por qué los adolescentes ignoran la voz de sus madres? Estudio encontró la respuesta en el cerebro

Cuando un adolescente parece ignorar a su madre, no es necesariamente un acto de rebeldía. Esa es la conclusión central de un estudio publicado el 28 de abril en el Journal of Neuroscience por investigadores de la Escuela de Medicina de Stanford, que ofrece por primera vez una explicación neurobiológica detallada de cómo los jóvenes comienzan a separarse de sus padres durante la adolescencia.
El estudio, que utilizó resonancias magnéticas funcionales para observar la actividad cerebral en tiempo real, encontró que alrededor de los 13 años el cerebro de los jóvenes deja de registrar la voz materna como una señal especialmente recompensante y empieza a responder con mayor intensidad ante voces desconocidas.