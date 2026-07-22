¿Quiere un iPhone pero no puede pagarlo completo? Apple permitirá adquirirlo con pagos mensuales

Apple prepara un cambio importante en la forma en que los consumidores podrán adquirir sus dispositivos. La compañía lanzará el 28 de julio en Estados Unidos un nuevo servicio denominado Apple Upgrade, que permitirá pagar los equipos mediante un sistema de arrendamiento mensual, similar al alquiler de un automóvil.
Según Bloomberg, Apple se asoció con Klarna como socio financiero del programa. La empresa es conocida por sus servicios de “compra ahora, paga después”, un modelo que encaja con el nuevo esquema de pagos recurrentes de Apple.