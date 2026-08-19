Google compró por 10 millones de dólares la base de datos de la quebrada Spirit Airlines para alimentar su IA

Google adquirió recientemente un conjunto de datos empresariales de Spirit Airlines por 10 millones de dólares. La operación fue autorizada dentro del proceso de bancarrota de la aerolínea de bajo costo que dejó de volar en mayo pasado.
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La transacción, revelada la noche del pasado lunes 17 de agosto, incluye correos electrónicos, comunicaciones internas, hojas de cálculo, información de reservas, datos de viajeros frecuentes y registros de recursos humanos.
“Adquirimos parte de un conjunto de datos empresariales de Spirit Airlines, que puede ser útil para mejorar nuestros productos y modelos de inteligencia artificial”, señaló un vocero de la compañía a CNN.
El portavoz precisó que no recibirán información personal identificable. Según el expediente judicial, los registros fueron despojados de elementos para identificar personas, aunque conservan su valor analítico.