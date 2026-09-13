35 años de Linux: de hobby a infraestructura digital mundial

El 25 de agosto de 1991, un estudiante finlandés de la Universidad de Helsinki publicó un mensaje en un foro de internet que pasaría a la historia de la tecnología. “Estoy haciendo un sistema operativo (gratuito, solo un hobby, no será tan grande y profesional como GNU) para clones 386 AT”, escribió en el grupo de noticias comp.os.minix Linus Torvalds cuando tenía solo 21 años. Luego añadió una advertencia que el tiempo volvería irónica: “Probablemente nunca soportará nada más que discos duros AT, ya que eso es todo lo que tengo”.

Hoy, 35 años después, Linux corre en el 90% de las máquinas virtuales de Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure. El 60% de clientes de Azure de Microsoft usan Linux. Todos los supercomputadores del TOP500, la lista de las máquinas más potentes del planeta, funcionan sobre él. Android, el sistema operativo móvil más usado del mundo con más del 70% del mercado global de smartphones, está construido sobre el núcleo de Linux. El correo electrónico que alguien leyó esta mañana, la página web que consultó, el servicio de streaming que usó esta noche... todo eso, con altísima probabilidad, corre en algún servidor que tiene Linux por debajo.

El problema a resolver

Para entender por qué nació Linux hay que conocer el contexto de 1991. Unix, el sistema operativo creado por Ken Thompson y Dennis Ritchie en los Laboratorios Bell en 1969, era el estándar técnico de referencia pero tenía el gran problema de ser caro. Las versiones comerciales para computadores personales con el procesador Intel 386, que en ese momento era el chip de consumo más avanzado, costaban hasta USD 5.000. Las versiones gratuitas existentes, como Minix, un sistema creado en 1987 por el profesor Andrew Tanenbaum para enseñar principios de sistemas operativos, tenían restricciones de redistribución y estaban diseñadas para arquitecturas de 16 bits, no para las capacidades de 32 bits del 386. Torvalds, estudiante de ciencias de la computación, quería usar su nuevo computador con procesador 386 al máximo de sus capacidades y no podía pagarse Unix, así que decidió escribir su propio núcleo de sistema operativo. Lo hizo usando el compilador de C del proyecto GNU, la iniciativa que Richard Stallman había lanzado en 1983 para crear un sistema operativo libre completo. El kernel (núcleo del sistema operativo) que Stallman necesitaba para completar GNU, llamado Hurd, no terminaba de funcionar. Por eso, lo que Torvalds escribió como proyecto personal llenó ese vacío de manera que ninguno de los dos anticipó. El 17 de septiembre de 1991 publicó la versión 0.01. Quería llamar al proyecto Freax, combinación de “free”, “freak” y “x” como alusión a Unix. Quien lo subió al servidor FTP de la Universidad de Helsinki, Ari Lemmke, lo renombró Linux sin consultarle. Torvalds, que inicialmente había descartado ese nombre por considerarlo demasiado egocéntrico, terminó aceptándolo.

Una bisagra cultural

“En 1991 nadie tenía claro hacia dónde moverse. Windows no había terminado de imponerse, Steve Jobs con NeXT estaba proponiendo otra iniciativa. Era un momento en que todo estaba aterrizando. Y en ese contexto llega Torvalds con una idea diferente: no tienen que estar todos detrás de una sola solución. Eso abrió la puerta a compartir, y cuando empezás a compartir, la comunidad se vuelve algo mucho más potente que cualquier individuo solo”, dice José Betancur, director del programa Nodo EAFIT y docente universitario. Betancur señala que Torvalds desencadenó un cambio técnico y cultural. El modelo de desarrollo abierto y colaborativo que Linux encarnó demostró que una comunidad global de voluntarios podía construir infraestructura tecnológica de calidad industrial sin una corporación detrás. En 1992, cuando Linux adoptó la licencia GNU GPL, el marco legal que garantiza que cualquiera puede usar, modificar y distribuir el software libremente siempre que mantenga esa misma apertura para otros, aparecieron las primeras distribuciones y el proyecto empezó a crecer de manera exponencial. Hoy, más del 80% de los desarrolladores del kernel de Linux son empleados pagados por empresas como IBM, Intel, Red Hat o Google, todas apostando por mantener vivo el proyecto que una vez amenazó con hacerlas irrelevantes. Lea también: Cómo construyeron el mapa más grande del universo que tiene más de 4.000 millones de objetos espaciales

Open source en Colombia

”Casi todo lo que usamos hoy en internet tiene Linux por debajo. Tu correo electrónico, la página web que estás consultando, el servicio de streaming que usas en la noche. Todos corren en algún servidor que tiene Linux como base”, explica Betancur. Pero esa presencia invisible tiene una consecuencia que en Colombia se discute a nivel político desde hace años. Si la infraestructura digital del Estado corre sobre plataformas propietarias cerradas, el gobierno queda expuesto a lo que Betancur llama “bloqueo tecnológico”, la situación en que una institución no puede cambiar de proveedor sin perder acceso a sus propios datos y sistemas. “¿Cómo hago para que la gente no se mueva de donde estoy? Si me meto en una plataforma muy cerrada, esa es una forma de bloquear al Estado”, dice. Por eso el software libre, y Linux en particular, se ha convertido en una bandera de soberanía digital en el sector público. La apuesta no es solo técnica sino estratégica para adoptar plataformas que permitan modificar el código, cambiar de proveedor y no depender de licencias pagadas a perpetuidad. Iniciativas legislativas en Colombia y otros países han buscado establecer lo que se llama neutralidad tecnológica, la garantía de que el Estado pueda moverse entre proveedores sin quedar amarrado. “Así yo no tengo que pagar licencias por siempre, sabiendo que me puedo mover”, resume el docente.

El debate de IA y Linux

El momento actual añade una nueva capa de relevancia al debate sobre software libre. La ola de inteligencia artificial generativa que transformó el panorama tecnológico desde 2022 corre, en su mayor parte, sobre infraestructura basada en Linux y frameworks de código abierto como PyTorch y TensorFlow. Además, los grandes modelos de lenguaje (LLM) se entrenan en centros de datos que operan sobre distribuciones Linux. Pero Betancur advierte que el código abierto en el software no garantiza por sí solo democratización si el hardware permanece concentrado. “En este momento el monopolio está en los chips. Nvidia controla la infraestructura donde corre la inteligencia artificial, y eso limita la democratización real del ecosistema, aunque el software sea abierto”, señala. Casi toda la infraestructura de entrenamiento de modelos de inteligencia artificial depende de las tarjetas gráficas de Nvidia, cuyo lenguaje de programación propietario, CUDA, se ha convertido en el estándar del sector. Las señales de cambio existen pero son incipientes. OpenAI anunció el desarrollo de su propio chip. Apple demostró con sus procesadores M5 que las máquinas de consumo pueden competir en tareas de inteligencia artificial sin depender de Nvidia. AMD busca reposicionarse con sus tarjetas gráficas, y DeepSeek, el laboratorio chino que operaba bajo restricciones de exportación de chips de Nvidia, encontró la forma de entrenar modelos competitivos sin depender de ese hardware, demostrando que hay otros caminos. Para el director de Nodo, el caso más revelador de las tensiones actuales es la compra de Hugging Face por parte de Nvidia. Esa era la plataforma más abierta del ecosistema de inteligencia artificial, el lugar donde cualquiera podía encontrar, probar y compartir modelos libremente. “Que Nvidia la adquiera muestra que la empresa entiende que controlar solo el hardware ya no es suficiente. Y eso debería leerse como una señal”.

Tux, el pingüino

En 1996, cinco años después del primer anuncio del proyecto, Torvalds decidió que Linux necesitaba una mascota. La elección no fue resultado de una estrategia de marca, más bien el recuerdo de un hecho curioso. Durante una visita al zoológico nacional de Canberra, Australia, un pingüino pequeño de la especie Eudyptula minor le mordió un dedo. Esa experiencia, comentó en su momento, lo dejó con una especie de afecto por el animal. El diseñador gráfico Larry Ewing dibujó el primer boceto a partir de la descripción de “un pingüino que acaba de comerse un buen pescado” usando GIMP, un programa de edición de imágenes de código abierto, lo que añadía una coherencia poética al asunto. El nombre Tux fue sugerido por James Hughes como acrónimo de Torvalds Unix y como referencia al esmoquin, en inglés tuxedo. Con el tiempo, la mascota se convirtió en uno de los íconos más reconocibles de la cultura tecnológica mundial. Ese pingüino es hoy la cara más visible de un ecosistema que en 2026 lanzó la versión 7.0 de su kernel, con más de 23 millones de líneas de código escritas por miles de contribuidores en todo el mundo. El proyecto que Torvalds describió en 1991 como “solo un hobby”. Lea también: Las 10 lecciones de liderazgo que Tim Cook deja tras casi 15 años al frente de Apple

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