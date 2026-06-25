Hurtos a residencias en Medellín y Antioquia bajan, pero los delincuentes se reinventan, ¿cómo usar las nuevas tecnologías para proteger su hogar?

En Medellín, cada día que pasa los ladrones buscan nuevas formas de entrar a las casas y apartamentos. Una mujer de 57 años que se hacía pasar por empleada doméstica para robar en El Poblado, un grupo de cinco delincuentes que saltaron la malla de seguridad de una unidad residencial del mismo sector y estuvieron a punto de atracar al propietario en la terraza de su propio apartamento, y un índice histórico de hurtos que, aunque va a la baja, acumula cientos de casos cada mes. Los números del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) de la Alcaldía de Medellín y las estadísticas departamentales de la Gobernación de Antioquia a los que tuvo acceso EL COLOMBIANO muestran un panorama que obliga a actuar.
Esta semana, la Fiscalía General de la Nación capturó a una mujer de 57 años acusada de hurtar en diferentes viviendas del exclusivo sector de El Poblado, en Medellín. Los investigadores establecieron que la capturada usaba documentos falsos para hacerse contratar como empleada doméstica en hogares de estratos altos y que, luego de ganarse la confianza de sus empleadores, aprovechaba su ausencia para apoderarse de joyas, dinero en efectivo y objetos de valor.
Los delitos fueron cometidos entre el 11 de marzo de 2024 y el 24 de febrero de 2026 y habrían causado pérdidas por más de 1.600 millones de pesos. La investigación terminó además con la incautación, durante el allanamiento a la vivienda en que fue hallada —en San Onofre, Sucre—, de 3.000 dólares, 12 millones 502 mil pesos en efectivo y tres teléfonos celulares. La jueza de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, aunque la mujer no aceptó los cargos.