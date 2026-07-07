¿Quién es Cristóbal López Romero? El cardenal español investigado por denuncias de presunta agresión sexual

Al menos cinco mujeres acusaron al cardenal español Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat, en Marruecos, de agresión sexual, según fuentes cercanas al caso y testimonios de las víctimas obtenidos por la AFP, unos hechos que el prelado, apartado de sus funciones, niega.
Las denuncias contra el religioso de 74 años son objeto de una investigación del Vaticano y llevaron el martes al cardenal a apartarse de sus funciones.
Todavía no hay ninguna denuncia presentada ante la justicia de Marruecos, dijo a AFP el vicario general Marc Helfer, subordinado directo de López Romero.
López Romero, considerado entre los candidatos posibles para suceder al papa Francisco en el cónclave de 2025, niega los hechos.
Según la página del Vaticano, tras ser ordenado sacerdote en 1979, partió en 1984 a Paraguay, donde estuvo casi dos décadas y de 2011 a 2014 fue superior de la provincia salesiana de Bolivia.