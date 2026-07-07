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¿Quién es Cristóbal López Romero? El cardenal español investigado por denuncias de presunta agresión sexual

El religioso negó las acusaciones y anunció que se apartará temporalmente de sus funciones mientras avanza el proceso.

  • Cristóbal López Romero desarrolló buena parte de su carrera eclesiástica en Paraguay y Bolivia antes de ser nombrado arzobispo de Rabat y creado cardenal por el Vaticano. FOTO: AFP.
    Cristóbal López Romero desarrolló buena parte de su carrera eclesiástica en Paraguay y Bolivia antes de ser nombrado arzobispo de Rabat y creado cardenal por el Vaticano. FOTO: AFP.
Agencia AFP
hace 3 horas
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Al menos cinco mujeres acusaron al cardenal español Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat, en Marruecos, de agresión sexual, según fuentes cercanas al caso y testimonios de las víctimas obtenidos por la AFP, unos hechos que el prelado, apartado de sus funciones, niega.

Las denuncias contra el religioso de 74 años son objeto de una investigación del Vaticano y llevaron el martes al cardenal a apartarse de sus funciones.

Todavía no hay ninguna denuncia presentada ante la justicia de Marruecos, dijo a AFP el vicario general Marc Helfer, subordinado directo de López Romero.

López Romero, considerado entre los candidatos posibles para suceder al papa Francisco en el cónclave de 2025, niega los hechos.

Según la página del Vaticano, tras ser ordenado sacerdote en 1979, partió en 1984 a Paraguay, donde estuvo casi dos décadas y de 2011 a 2014 fue superior de la provincia salesiana de Bolivia.

La AFP se entrevistó con una jubilada que colaboraba activamente con la Iglesia, que no autorizó a revelar en esta fase el contenido de su testimonio, pero se refiere a repetidas agresiones sexuales.

También consultó el testimonio escrito de otra mujer, enviado a la nunciatura apostólica, la embajada del Vaticano en la capital marroquí.

Esta acusa al cardenal de “gestos físicos” que ella “percibió como inapropiados”, entre ellos “abrazos particularmente insistentes y prolongados” y “un intento de acercamiento físico que podría asimilarse a un intento” de besarla, del que dice haber escapado.

Una fuente dentro de la diócesis también indicó a la AFP haber sido informada de que al menos otras tres mujeres dijeron haber sido víctimas de “hechos similares”, comentarios expresados en particular en el marco de la confesión.

¿Qué dijo el cardenal López Romero?

“Durante este período de investigación, para no obstaculizarla, voy a tomar distancia, no presidiendo ninguna celebración pública y sin intervenir en ninguna actividad pastoral”, añadió en otro comunicado dirigido a los fieles de la diócesis y transmitido a la AFP.

La Santa Sede no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios por parte de la AFP.

Elegidos por el Papa, los cardenales forman el círculo restringido de los más altos dignatarios de la Iglesia, encargados de asistirlo en su gobierno. Los que tienen menos de 80 años participan también en el cónclave para elegir a su sucesor.

Durante el cónclave de mayo de 2025, López Romero figuraba entre los cardenales más visibles e influyentes y varios medios incluso lo habían presentado como un “papable”, término que designa a los cardenales considerados como los que tienen más posibilidades de ser elegidos papa.

La Iglesia católica sigue marcada por una serie de escándalos sobre abusos sexuales cometidos por miembros del clero y su encubrimiento.

Durante el pontificado de Francisco (2013-2025), se reafirmó una política de tolerancia cero y se pusieron en marcha varias reformas para mejorar el manejo de las denuncias.

Entérese: ¿Quiénes son los “lefebvrianos”? Así es la “célula” ultraconservadora de obispos excomulgados por el papa

Preguntas y respuestas

¿De qué acusan al cardenal Cristóbal López Romero?
Al menos cinco mujeres lo acusan de presuntas agresiones sexuales o comportamientos físicos inapropiados. Las denuncias incluyen señalamientos sobre abrazos insistentes, intentos de acercamiento físico y otros hechos similares, según los testimonios conocidos por la AFP.
¿Qué medidas tomó el cardenal mientras avanza la investigación?
Cristóbal López Romero anunció que se apartará temporalmente de sus funciones públicas. Durante ese periodo no presidirá celebraciones religiosas ni participará en actividades pastorales para no interferir con la investigación.
¿Quién es Cristóbal López Romero y cuál ha sido su trayectoria en la Iglesia?
Cristóbal López Romero es un cardenal español de 74 años y arzobispo de Rabat, en Marruecos. Fue ordenado sacerdote en 1979, trabajó cerca de dos décadas en Paraguay y entre 2011 y 2014 fue superior de la provincia salesiana de Bolivia antes de asumir otros cargos en la Iglesia.
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