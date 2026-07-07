¿Mads Mikkelsen y Murat Yakin son familia? El parecido que se hizo viral durante el partido de Suiza y Colombia en el Mundial 2026

Durante y después del partido de Colombia y Suiza en el Mundial 2026, en redes sociales, miles de usuarios comenzaron a buscar y hacer publicaciones sobre el actor danés, Mads Mikkelsen, debido a su curioso parecido con el técnico de la selección europea.
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“El técnico de Suiza es igualito a Mads Mikkelsen”, “¿Mads Mikkelsen ligó laburo como DT de Suiza?” y “Suiza metió de técnico al mismísimo Mads Mikkelsen” fueron algunos de los comentarios compartidos en X (antes Twitter).
Sin embargo, Mikkelsen no tiene ninguna relación con Murat Yakin, exfutbolista suizo con ascendencia turca que actualmente dirige la selección del país ubicado en Europa Central.