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¿Mads Mikkelsen y Murat Yakin son familia? El parecido que se hizo viral durante el partido de Suiza y Colombia en el Mundial 2026

Durante el partido entre Colombia y Suiza en el Mundial 2026, el nombre del actor danés Mads Mikkelsen se volvió tendencia en redes sociales por el sorprendente parecido físico con Murat Yakin, técnico de la selección suiza. ¿Tienen algún parentesco?

  • Estos son Murat Yakin, técnico de Suiza, y Mads Mikkelsen, actor danés. FOTO: Tomada de redes sociales
    Estos son Murat Yakin, técnico de Suiza, y Mads Mikkelsen, actor danés. FOTO: Tomada de redes sociales
El Colombiano
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hace 3 horas
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Durante y después del partido de Colombia y Suiza en el Mundial 2026, en redes sociales, miles de usuarios comenzaron a buscar y hacer publicaciones sobre el actor danés, Mads Mikkelsen, debido a su curioso parecido con el técnico de la selección europea.

Lea: El sueño mundialista de Colombia se rompió en los penales y el pueblo lloró en Kansas y todo el país

“El técnico de Suiza es igualito a Mads Mikkelsen”, “¿Mads Mikkelsen ligó laburo como DT de Suiza?” y “Suiza metió de técnico al mismísimo Mads Mikkelsen” fueron algunos de los comentarios compartidos en X (antes Twitter).

Sin embargo, Mikkelsen no tiene ninguna relación con Murat Yakin, exfutbolista suizo con ascendencia turca que actualmente dirige la selección del país ubicado en Europa Central.

¿El actor Mads Mikkelsen y Murat Yakin, técnico de Suiza, son hermanos?

Nacido en Basilea el 15 de septiembre de 1974 e hijo de inmigrantes turcos, Yakin construyó primero una destacada carrera como futbolista, en la que se desempeñó como defensor y capitán del FC Basel, club con el que ganó cinco ligas suizas y tres Copas de Suiza.

Como entrenador ha dirigido varios equipos del fútbol suizo, entre ellos el FC Basel, con el que conquistó dos títulos de liga, además de pasar por clubes como Schaffhausen, Grasshopper, Thun, Sion y Spartak de Moscú.

En agosto de 2021 asumió el mando de la selección de Suiza tras la salida de Vladimir Petković y rápidamente consiguió uno de sus mayores logros: clasificar de manera directa al Mundial de Catar 2022 al terminar por encima de Italia en las eliminatorias europeas.

Por otra parte, Mads Mikkelsen es uno de los actores europeos más reconocidos a nivel mundial. Nació el 22 de noviembre de 1965 en Copenhague, Dinamarca, y antes de dedicarse a la actuación tuvo una carrera como gimnasta y bailarín profesional.

Su reconocimiento internacional llegó gracias a la participación en grandes producciones en Europa y Hollywood. Interpretó al villano Le Chiffre en Casino Royale, dio vida al doctor Hannibal Lecter en la serie Hannibal y participó en películas como Doctor Strange, Rogue One: A Star Wars Story, Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore e Indiana Jones.

Al mismo tiempo, ha trabajado en cine de autor. Por ejemplo, protagonizó la película La caza, por la que ganó el premio a Mejor Actor en el Festival de Cannes en 2012, y Otra ronda, ganadora del Óscar a Mejor Película Internacional.

En cuanto al fútbol, Mads Mikkelsen ha hablado en varias ocasiones sobre su afición por este deporte. En distintas entrevistas ha confesado que es admirador del argentino Lionel Messi e incluso reveló que bautizó a su perro con el apellido del futbolista. Además, se le ha visto asistiendo a partidos del FC Barcelona.

A pesar de su parecido físico, Mikkelsen y Yakin no son familia. Sin embargo, su similitud ha sido objeto de memes y diversas publicaciones en redes sociales hechas en el contexto mundialista.

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