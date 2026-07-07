Caficultoras colombianas crean el primer textil hecho con cáscara de café: la historia

Lo que durante años fue considerado un desecho del procesamiento del café hoy se está convirtiendo en un insumo para la industria textil. Esa es la apuesta de Piel de Café, un material desarrollado por la plataforma de investigación Biohunters y la empresa colombiana Nuvant, especializada desde hace más de 60 años en la fabricación de textiles recubiertos de alto desempeño.
La iniciativa dio origen al que sus desarrolladores califican como el primer textil recubierto biobasado del mundo elaborado a partir de cáscara de café, un material con apariencia de cuero y características técnicas para aplicaciones en sectores como mobiliario, hotelería, marroquinería, diseño de interiores y tapicería institucional.
Puede leer: Producción de café creció 43% en junio, pero el balance del semestre sigue en rojo
Su composición integra aproximadamente un 64% de materiales biobasados, un 20% de soporte textil reciclado, un 10% de cáscara de café y un 6% de otras materias primas, con el objetivo de reducir el uso de recursos vírgenes y aprovechar residuos agrícolas.
”La sostenibilidad está entrando en una nueva etapa. Durante años hablamos de reducir impactos; hoy la conversación se está trasladando hacia cómo generar nuevas oportunidades económicas a partir de los recursos existentes. Piel de Café demuestra que la economía circular puede convertirse en una ventaja competitiva capaz de conectar innovación, industria y desarrollo territorial”, afirmó Hugo Hernando Duarte, gerente de Cadena de Abastecimiento de Nuvant.