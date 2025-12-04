Profesor fue despedido de universidad de Bogotá tras cuestionar tesis escrita con IA

En nuestro país es un privilegio estadístico alcanzar el nivel doctoral. En el último año, solo 1.349 personas obtuvieron ese título académico, lo que equivale a 25,6 graduados por millón de habitantes.
Esa desproporción ayuda a dimensionar la gravedad de lo ocurrido en una universidad pública del norte de Bogotá, donde un trabajo para optar a ese grado terminó en un conflicto institucional por el uso indebido de inteligencia artificial, abriendo un debate urgente sobre el lugar que esa tecnología ocupa en la educación superior colombiana.