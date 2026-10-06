El iPhone Duo ya tiene fecha y precio en Colombia: así será la llegada del primer plegable de Apple

Apple confirmó la llegada a Colombia del iPhone Duo, su primer celular con pantalla flexible, que estará disponible para reserva desde el próximo 16 de octubre y comenzará a entregarse el 23 de octubre. El dispositivo fue presentado oficialmente el pasado 9 de septiembre de 2026 durante una conferencia global en Nueva York y marca la entrada de la compañía a la categoría de teléfonos plegables. El equipo fue diseñado con una estructura que, al cerrarse, tiene dimensiones similares a las de un pasaporte. Al desplegarse, ofrece una superficie de pantalla más amplia orientada al uso de aplicaciones, productividad y tareas simultáneas. Entérese: La nueva era de Apple: todo lo que debe saber del iPhone plegable y su nuevo chip A20

¿Cuándo estará disponible el iPhone Duo en Colombia?

La preventa oficial comenzará el 16 de octubre para la versión de entrada del dispositivo. Una semana después, desde el 23 de octubre, empezarán las entregas a los usuarios que hayan realizado la reserva y también se habilitará la venta directa en establecimientos físicos. El modelo de entrada llegará con 256 GB de almacenamiento. La comercialización estará disponible a través de distribuidores autorizados como iShop y Mac Center, además de operadores móviles como Claro, Tigo y Wom y otras cadenas comerciales. Apple recomienda adquirir el equipo mediante canales oficiales para contar con respaldo técnico y garantía. Le puede interesar: iPhone 18 Pro, Pro Max y iPhone Duo: ¿cuánto podrían costar en Colombia?

¿Cuánto cuesta el iPhone Duo en Colombia?

El iPhone Duo de 256 GB tendrá un precio cercano a los $9.700.000 en Colombia. A nivel internacional, el dispositivo parte de los 1.999 dólares. La diferencia entre el precio internacional de referencia y el valor en Colombia responde a las condiciones propias de comercialización del equipo en el país. El dispositivo cuenta con una pantalla exterior Super Retina XDR OLED de 5,4 pulgadas, diseñada para utilizar aplicaciones y funciones habituales sin necesidad de desplegarlo. Al abrir el teléfono, aparece un panel OLED de 7,6 pulgadas, con una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz. También incorpora un acabado nanotexturizado mate para reducir los reflejos y es compatible con el Apple Pencil. Conozca: Así Apple y Samsung se disputan el ranking de los celulares más vendidos, ¿cuáles son? El sistema operativo es iOS 27, adaptado para aprovechar el espacio adicional de la pantalla y facilitar el uso simultáneo de varias herramientas. En su apartado de procesamiento, el iPhone Duo incorpora el chip A20 Pro de 2 nanómetros y 12 GB de memoria RAM. Las opciones de almacenamiento van desde los 256 GB hasta los 2 TB. El cuerpo está fabricado en titanio de grado 5 y cuenta con certificación IP68 para protección frente al agua y el polvo. También incluye Touch ID, integrado en el botón lateral de encendido.

En fotografía, el equipo incorpora un sistema dual Fusion de 48 megapíxeles, compuesto por un lente principal de 26 mm y un ultra gran angular de 13 mm. La cámara frontal está ubicada bajo la pantalla interna.

¿Cuáles son las funciones del iPhone Duo para aprovechar sus cámaras y pantalla?

El iPhone Duo permite tomar selfies con las cámaras traseras de 48 megapíxeles mientras la pantalla exterior muestra en tiempo real el encuadre. De esta manera, el usuario puede utilizar el sistema principal de cámaras y comprobar cómo quedará la fotografía antes de capturarla.

La cámara FaceTime de 12 megapíxeles está integrada debajo de la pantalla interior, por lo que no requiere un recorte visible. Además, la función Center Stage permite cambiar entre encuadre vertical y horizontal sin necesidad de girar el teléfono, una opción pensada para selfies y videollamadas.

El formato plegable también permite dejar el teléfono apoyado sobre una superficie para grabar videos o hacer videollamadas sin sostenerlo. Su inclinación puede ajustarse para encontrar el ángulo de grabación. Otra de sus funciones es Captura Dual, que permite grabar simultáneamente con las cámaras frontal y trasera. Así, una misma toma puede mostrar al usuario y, al mismo tiempo, lo que ocurre frente al teléfono. El sistema de Rastreo del Enfoque inteligente mantiene al sujeto enfocado mientras se mueve y puede recuperarlo cuando sale temporalmente del encuadre. A esto se suma Smart Take, que analiza la escena para detectar cuándo las personas están listas para una fotografía y activar la captura automáticamente.