Harari dio un ejemplo: el régimen Nazi se apoyó en tecnologías como los trenes y la electricidad y los radios. No tenía herramientas como la IA. Un régimen en este siglo tendría herramientas mucho más poderosas, “las consecuencias podrían ser aún más desastrosas. Esto es algo a lo que no sé si la humanidad sobreviviría”.

La preocupación tiene que ver con la posibilidad de conversar, de debatir. La cercanía con los otros da la posibilidad de convencer, pero con la IA habría un poder de manipular a la gente como no se ha visto hasta ahora, y que hay unos ejemplos con la influencia de los medios de comunicación que jugaron un rol importante en las eleciones de Brasil y Estados Unidos.

“Trata de imagina lo que significa vivir en un mundo donde la mayoría de textos y canciones y series de televisión e imágenes son creadas por una inteligencia no humana. No entendemos lo que eso significa. ¿Cuáles serían las consecuencias de la IA se haga cargo de la cultura?”, explica el historiador.

Este fin de semana, en una entrevista en The Telegraph , Hariri explicó sus argumentos: “Esta es la primera tecnología en la historia capaz de crear historias. La nueva generación de IA no solo comparte el contenido que el ser humano produce, ahora puede producirlo por sí mismo”.

Y hay más

Otro investigador que dio de qué hablar esta semana fue Eliezer Yudkowky, quien publicó un artículo en la revista Time el viernes pasado.

Lo dijo así: “Muchos investigadores inmersos en estos temas, incluyéndome a mí, esperan que el resultado más probable de construir una IA sobrehumanamente inteligente, bajo cualquier circunstancia remotamente parecida a las actuales, es que, literalmente, todos en la Tierra morirán... No es que no puedas, en principio, sobrevivir creando algo mucho más inteligente que tú; es que requeriría precisión y preparación y nuevos conocimientos científicos”.

Él tiene una visión apocalíptica, dice que una IA muy inteligente no permanecerá en los computadores. “En el mundo actual, usted puede enviar cadenas de ADN por correo electrónico a laboratorios que producirán proteínas a demanda, permitiendo que una IA inicialmente confinada en Internet construya formas de vida artificiales o pase directamente a la fabricación molecular postbiológica”.

Entonces, ¿hay que preocuparse? Por ahora no hay una respuesta definitiva y los expertos están divididos, aunque por ahora la mayoría no tiene una mirada tan catastrófica. O así lo mostró una encuesta a investigadores hecha en 2022, según The Economist: el 48 % dijo que por lo menos hay un 10 % de posibilidad de que la IA impactará negativamente, algo como la extinción humana. El 25 % dijo que el riesgo es cero, y la media fue 5 %.

Por supuesto que esto va ir cambiando, porque incluso hay muchas cosas que no se saben del futuro de la IA: hasta dónde podrá llegar, por ejemplo. Solo hay predicciones hasta el momento. Y aunque por supuesto no hay que dejarse de preocupar, hay que escuchar varias miradas. The Economist, por ejemplo, concluyó que “la clave es equilibrar la promesa de la IA con una evaluación de los riesgos, y estar listo para adaptarse”.