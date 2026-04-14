Xiaomi 17, el teléfono que “hace temblar a Apple”, ya está en Colombia: comparativa con iPhone 17

El Xiaomi 17 Ultra es, sin duda, el teléfono más ambicioso que ha fabricado la marca china. El equipo llegó a Colombia el pasado 10 de abril, a $7’299.900, y es el primero en incorporar un objetivo óptico Leica APO en su teleobjetivo, tecnología que hasta ahora era territorio exclusivo de las cámaras profesionales. Medios especializados y blogs como Fayerwayer lo califican como el equipo que “hace temblar a Apple” y revisando sus especificaciones frente al iPhone 17 Pro, disponible en Colombia desde septiembre del año pasado, la afirmación no parece exagerada.

Los dos smartphones son topes de gama y apuntan al mismo comprador. Por primera vez en mucho tiempo, elegir entre uno y otro no es una decisión obvia. Esta es una comparativa cara a cara entre el Xiaomi 17 y el iPhone 17:

Pantallas de última generación

En pantalla, los dos traen OLED de primer nivel y en el uso diario va a costar notar la diferencia. Para empezar, el Xiaomi 17 Ultra tiene un panel HyperRGB de 6,9 pulgadas con resolución 2K, tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz y un brillo máximo de 3.500 nits, lo que permite ver imágenes claras aún bajo un sol inclemente. El iPhone 17 Pro Max, por su parte, tiene la misma diagonal con una resolución de 2868 x 1320 píxeles, pero 3.000 nits. A mediodía en la calle, esos 500 nits de diferencia pueden marcar una enorme diferencia. En diseño, Apple apostó por un chasis de aluminio de una sola pieza que elimina las costuras entre marco y parte trasera, cambio que buscó resolver los problemas de calor que tuvo el iPhone 15.

Para el iPhone 17, Apple apostó por un chasis de aluminio de una sola pieza que elimina las costuras entre marco y parte trasera. FOTO cortesía Apple

El resultado es un teléfono que se siente distinto en la mano, con bordes más redondeados y una sola lámina de vidrio en la parte trasera, pero las quejas llegaron rápido, pues a fin de año varios usuarios en redes reportaron que el acabado se rayaba con facilidad, en lo que se conoce como “scratchgate”. Con el Xiaomi 17 Ultra de momento no hay quejas similares y destaca con un grosor de 8,29 mm, siendo el Ultra más delgado que ha fabricado la marca hasta ahora.

¿Qué cámara es mejor?

El Xiaomi 17 Ultra graba en 4K a 120 fps con Dolby Vision y soporta el estándar cinematográfico ACES para postproducción. FOTO cortesía Xiaomi

Este es el apartado donde más se diferencian y en el cual el debate se pone interesante. El Xiaomi 17 Ultra trae un sensor principal de 1 pulgada desarrollado en conjunto con la marca alemana Leica, de 50 MP con tecnología LOFIC HDR. Tiene un teleobjetivo de 200 MP con zoom óptico mecánico de 75 a 100 mm, extensible hasta 400 mm con zoom digital. El objetivo óptico Leica APO, incluido por primera vez en un teléfono de la marca, está diseñado para eliminar las distorsiones de color que aparecen en los bordes cuando se fotografía a larga distancia. Además, graba en 4K a 120 fps con Dolby Vision y soporta el estándar cinematográfico ACES para postproducción. En cambio, para el iPhone 17 Pro, Apple rediseñó el módulo de cámaras por primera vez desde el iPhone 11 Pro, ahora con un formato horizontal más amplio. Su teleobjetivo es de 48 MP y, con recorte del sensor, logra una calidad equivalente a 8x sin zoom digital puro. La cámara frontal subió a 18 MP e incorpora Dual Capture, que permite grabar simultáneamente con las cámaras delantera y trasera, algo que ya se había visto años atrás en Android.

Batería y rendimiento

El Xiaomi 17 Ultra tiene una batería de 6.000 mAh que se carga a 90W por cable y 50W de forma inalámbrica, con soporte adicional para carga inversa de 22,5W. FOTO cortesía Xiaomi

Los dos equipos corren con procesadores similares: Xiaomi tiene el Snapdragon 8 Elite Gen 5 de 3 nm, y Apple el A19 Pro de diseño propio. En RAM, el Xiaomi 17 Ultra llega con 16 GB y opciones de almacenamiento de hasta 1 TB. El iPhone 17 Pro base trae solo 12 GB. La batería es donde el Xiaomi marca distancia de forma más clara: tiene 6.000 mAh que se cargan a 90W por cable y 50W de forma inalámbrica, con soporte adicional para carga inversa de 22,5W. Apple, en cambio, tiene 3988 mAh de batería y, aunque medios como IGN destacan su autonomía como uno de sus puntos fuertes, en velocidad de carga todavía está lejos de los estándares que Xiaomi y otras marcas chinas llevan años normalizando. Lea también: Todo lo que se sabe del iPhone 18 Pro: cámara con apertura variable, chip de 2 nm y color rojo

¿Dónde comprarlos en Colombia?