Niños con celular propio leen peor: lo que encontró un estudio en escuelas primarias

La investigación evaluó a estudiantes de tercero y sexto grado en colegios donde se permitía llevar teléfonos móviles. Los participantes se dividieron entre quienes contaban con un celular propio y quienes no. El ejercicio incluyó tres pasos: los niños leyeron textos breves, respondieron preguntas para medir su nivel de comprensión lectora y participaron en una encuesta sobre el uso y la tenencia de dispositivos móviles .

Tener un celular propio se asocia con menores puntajes en comprensión lectora en niños de primaria, según un estudio de investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles publicado en la revista Behavioral Sciences. El hallazgo llega en un momento en que el debate sobre el uso de dispositivos móviles en la infancia ha cobrado fuerza en instituciones educativas de distintos países, varios de los cuales han comenzado a restringir su uso en el aula.

Los resultados mostraron una relación estadísticamente significativa entre tener un celular propio y registrar un menor puntaje en las pruebas de comprensión lectora. Patricia Greenfield, autora principal del estudio y profesora en el departamento de psicología de la UCLA, precisó que el factor relevante no era la presencia del dispositivo durante las clases o las evaluaciones, sino la posesión misma del teléfono. Es decir, el dato que marcó diferencia no fue si el celular estaba sobre el escritorio o guardado en el bolso, sino si el niño era dueño de uno.

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Ese matiz es significativo. Durante las pruebas, los celulares no recibían notificaciones, por lo que la posible distracción causada por alertas quedó descartada como variable. Tampoco se encontraron diferencias en los puntajes cuando los dispositivos estaban a la vista o retirados del entorno inmediato de los estudiantes. Lo que el estudio detectó fue una correlación entre la tenencia del aparato y el desempeño académico en lectura, independientemente de si el teléfono estaba presente o no en el momento de la evaluación.

Una relación estadísticamente significativa indica que el vínculo observado entre ambas variables no se debe al azar, sino que existe una conexión medible. Sin embargo, los investigadores advierten que los resultados no permiten concluir que tener un celular cause directamente una menor comprensión lectora. Señalan que se requieren estudios adicionales para determinar si existen otras variables que expliquen la correlación, como el tiempo de pantalla acumulado, los hábitos de lectura en el hogar o el nivel socioeconómico de las familias.