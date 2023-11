Para Carlos Ochoa, periodista de entretenimiento, esta tendencia en las búsquedas de los colombianos está muy ligada a que fueron novelas “que dieron de qué hablar” por sus historias, actores, contenido y tiempo de duración. Es decir, no solo se debió al éxito, sino también a la curiosidad de la gente por saber más sobre el elenco o los lugares donde se grabaron.

“Enfermeras no tuvo tanto rating, pero sí fue muy larga y los protagonistas lograron gustarle a ese público objetivo. Fue una telenovela que tocó el tema de la salud y esa temática ha gustado mucho en Colombia. Además, los protagonistas se fueron y no estuvieron hasta el final, entonces quizás hizo que la gente buscara más sobre la telenovela para saber qué había pasado con ellos y por qué no estaban”, dijo Ochoa.