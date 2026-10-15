Empleado de OpenAI instaló un micrófono oculto en papel higiénico para espiar reuniones confidenciales

Un ingeniero de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, fue arrestado por supuestamente colocar un dispositivo de grabación en las oficinas de la empresa en San Francisco.

OpenAI informó de la detención de un empleado al que había denunciado al FBI por haber ocultado un “dispositivo de grabación sofisticado” y de haber intentado instalar otros en diferentes sitios.

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El equipo de seguridad de la empresa tecnológica encontró el dispositivo el pasado 30 de septiembre. Abdulrahman Alfozan, de 35 años, fue despedido el 9 de octubre y detenido el mismo día, según anunció el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.

Este martes compareció ante un juez federal por “interceptación de comunicaciones”, un delito castigado con hasta cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares.

Alfozan, que se incorporó en julio de 2025 a la firma, supuestamente envolvió un dispositivo USB en papel higiénico y lo conectó a un televisor en una sala de reuniones. El ingeniero supuestamente pasó varias semanas consultando a un “agente de productividad” no especificado y a un “chatbot de IA”.

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Con ello buscaba planificar su supuesta operación de vigilancia. Utilizó una herramienta interna de OpenAI para preguntar por las reuniones programadas en la sala de conferencias en las que instaló el dispositivo y, para hacerlo, hasta le habría pedido ayuda a un chatbot con el usuario de su esposa.