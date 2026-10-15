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Empleado de OpenAI instaló un micrófono oculto en papel higiénico para espiar reuniones confidenciales

La compañía que creó ChatGPT compartió un comunicado en sus redes sociales sobre lo ocurrido con el ingeniero saudita que, al parecer, intentó espiar reuniones de ejecutivos de OpenAI. Todavía no se conocen los motivos.

  • Este es Abdulrahman Alfozan, el ingeniero que habría estado espiando a ejecutivos de OpenAI. El ingeniero fue captado cuando estaba mirando el dispositivo de grabación que instaló. FOTO: Cortesía Departamento de Justicia de EE.UU.
    Este es Abdulrahman Alfozan, el ingeniero que habría estado espiando a ejecutivos de OpenAI. El ingeniero fue captado cuando estaba mirando el dispositivo de grabación que instaló. FOTO: Cortesía Departamento de Justicia de EE.UU.
Agencia AFP
hace 3 horas
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Un ingeniero de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, fue arrestado por supuestamente colocar un dispositivo de grabación en las oficinas de la empresa en San Francisco.

OpenAI informó de la detención de un empleado al que había denunciado al FBI por haber ocultado un “dispositivo de grabación sofisticado” y de haber intentado instalar otros en diferentes sitios.

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El equipo de seguridad de la empresa tecnológica encontró el dispositivo el pasado 30 de septiembre. Abdulrahman Alfozan, de 35 años, fue despedido el 9 de octubre y detenido el mismo día, según anunció el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.

Este martes compareció ante un juez federal por “interceptación de comunicaciones”, un delito castigado con hasta cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares.

Alfozan, que se incorporó en julio de 2025 a la firma, supuestamente envolvió un dispositivo USB en papel higiénico y lo conectó a un televisor en una sala de reuniones. El ingeniero supuestamente pasó varias semanas consultando a un “agente de productividad” no especificado y a un “chatbot de IA”.

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Con ello buscaba planificar su supuesta operación de vigilancia. Utilizó una herramienta interna de OpenAI para preguntar por las reuniones programadas en la sala de conferencias en las que instaló el dispositivo y, para hacerlo, hasta le habría pedido ayuda a un chatbot con el usuario de su esposa.

Según el comunicado publicado por la autoridades, Alfozan habría intentado “capturar en secreto comunicaciones confidenciales sobre la tecnología de superinteligencia de la empresa”, aunque todavía no se ha revelado más información sobre los verdaderos motivos del supuesto espionaje.

“Por el momento, no tenemos indicios de que esta persona haya accedido indebidamente o haya sustraído pesos de modelos, código fuente o datos de clientes”, dijo OpenAI en un comunicado publicado en X. “Nos tomamos muy en serio la protección de nuestra tecnología, nuestros datos y nuestro personal, y lo consideramos una cuestión de importancia nacional”.

“Este caso demuestra por qué ganar la carrera mundial por la superinteligencia es un imperativo de seguridad nacional”, declaró en Jay Clayton, director de Inteligencia estadounidense, recién nombrado al frente del grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre IA, denominado Super Intelligence Force.

“Los servicios de inteligencia estadounidenses siguen movilizados para proteger la propiedad intelectual de vanguardia de Estados Unidos frente a las amenazas extranjeras”, añadió.

La detención y acusaciones se dan en medio de la feroz carrera global para dominar la inteligencia artificial. Se espera que el ingeniero comparezca ante un tribunal federal el 19 de octubre para así aclarar lo sucedido.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué delito enfrenta el ingeniero de OpenAI detenido en San Francisco?
Abdulrahman Alfozan enfrenta una acusación por interceptación de comunicaciones, un delito que en Estados Unidos puede castigarse con hasta cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares. El ingeniero compareció ante un juez federal y se espera que vuelva a presentarse ante un tribunal el 19 de octubre para avanzar en el proceso judicial.
¿OpenAI confirmó que el ingeniero robó información confidencial de ChatGPT?
No. OpenAI aseguró que, por el momento, no tiene indicios de que Alfozan haya accedido indebidamente o sustraído pesos de modelos de inteligencia artificial, código fuente o datos de clientes. Según la empresa, el dispositivo de grabación habría sido instalado para captar conversaciones confidenciales relacionadas con su tecnología de superinteligencia.
¿Cómo habría planeado el ingeniero de OpenAI el supuesto espionaje?
Según las autoridades estadounidenses, Alfozan habría consultado durante varias semanas a un agente de productividad y a un chatbot de inteligencia artificial para planificar la operación. También habría utilizado una herramienta interna de OpenAI para revisar las reuniones programadas en la sala donde presuntamente instaló un dispositivo USB oculto en papel higiénico y conectado a un televisor. No se han revelado los motivos definitivos de la supuesta vigilancia.
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