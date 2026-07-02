La inteligencia artificial avanza a un ritmo que ni los gobiernos pueden seguir, según informe de la ONU

El Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial (IA) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) publicó su primer informe preliminar sobre el estado actual de esta tecnología en el mundo.

La principal conclusión del grupo de 40 expertos es que la IA avanza más rápido de lo que los gobiernos pueden seguirle el paso, por lo que la creación de leyes y normas que la regulen es de carácter urgente.

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“Mientras las capacidades de la inteligencia artificial se aceleran, los expertos señalan que las normas destinadas a garantizar su uso seguro tienen dificultades para mantenerse al día”, dice la publicación realizada por esta entidad.

Este panel está integrado por 40 expertos de diferentes países, quienes desde febrero de 2026 están trabajando en la elaboración de recomendaciones para el desarrollo de esta tecnología a nivel mundial.

“Está diseñado para ayudar a cerrar la brecha de conocimiento sobre IA y evaluar sus efectos reales en las economías y las sociedades. Es completamente independiente, cuenta con diversidad global y tiene un carácter multidisciplinario, porque la IA incide en todos los ámbitos”, explicó el secretario general de la ONU, António Guterres, cuando fue anunciada la creación del grupo de especialistas.