Por qué miles de jugadores de PlayStation dejarán de usar sus consolas durante siete días en agosto

La comunidad mundial de jugadores de PlayStation convocó una huelga de desconexión de siete días para protestar contra las decisiones que, según consideran, ha tomado Sony Interactive Entertainment (SIE) en los últimos años. El motivo por el que quieren apagar temporalmente sus consolas fue el anuncio de que la compañía dejará de distribuir videojuegos en formato físico a partir de 2028, una medida que, para muchos usuarios, pone en riesgo la preservación de los videojuegos. La iniciativa fue impulsada por DoesItPlay, una comunidad dedicada a la preservación de videojuegos, que llamó a los jugadores a participar en un “apagón económico y de juego”. Lea: Microsoft despedirá a 4.800 empleados enfocados principalmente en Xbox La protesta consistirá en no iniciar sesión, no jugar y no realizar compras en ninguna plataforma de Sony entre el 23 de agosto, a las 7:00 pm, y el 30 de agosto, a la misma hora. Los organizadores aseguran que la eliminación del formato físico es solo una de varias decisiones que han alejado a PlayStation de su comunidad. Entre sus críticas también mencionan el cierre de estudios como Bluepoint, la estrategia de juegos como servicio, la cancelación de eventos para los seguidores y el abandono de PlayStation VR2. “PlayStation nunca se ha sentido más desconectada de su comunidad”, afirmaron desde DoesItPlay?.

Según explicaron, eligieron una semana de desconexión porque consideran que es una forma de expresar el descontento sin afectar de manera significativa a los desarrolladores y estudios que publican sus juegos en la plataforma. La polémica incluso llegó a la Unión Europea. A mediados de julio, el organismo señaló que no puede intervenir en la decisión de Sony, ya que las empresas son libres de decidir cómo distribuirán sus juegos y servicios, siempre que respeten los derechos de los consumidores. Conozca: Sony apostó USD 3.600 millones por un juego del que depende su futuro: ¿qué hay detrás de Marathon?

¿Qué hay detrás de la huelga de jugadores de PlayStation?

El 1 de julio, PlayStation publicó un comunicado confirmando que a partir de enero de 2028 dejarán de producir videojuegos físicos para sus consolas, anuncio con el que confirmaron los rumores que habían circulado durante meses atrás sobre el tema. “A medida que las preferencias de los consumidores y la industria del entretenimiento en general se alejan cada vez más de los discos físicos en favor de lo digital, la producción de discos físicos para todos los nuevos juegos que se lancen en las consolas PlayStation se interrumpirá a partir de enero de 2028”, escribió la compañía.

La empresa aclaró que, A partir del 2028, los nuevos juegos que salgan al mercado solo estarán disponibles en PlayStation Store y en tiendas físicas en formato digital.l, y que esa transición no afectará a los juegos que ya se lanzaron o se lanzarán antes de enero de 2028 en formato físico. Pero días antes, Sony también había revelado que eliminaría 550 películas y series de las bibliotecas digitales de sus usuarios debido al vencimiento de un acuerdo de licencias con la productora StudioCanal.

La decisión de dejar de sacar juegos físicos contrasta con la postura que la propia compañía defendía en 2013. En ese momento, cuando Microsoft impulsaba la Xbox One con un modelo más orientado al contenido digital y con restricciones para prestar o vender videojuegos, Sony respondió con una campaña en la que destacaba la facilidad de compartir juegos físicos entre usuarios de PlayStation 4. Además de promover el cese en el uso de las consolas, esta decisión ha abierto una controversia entre jugadores aficionados y expertos. Por una parte, algunos señalan que la decisión es comprensible desde el punto de vista económico, ya que actualmente las ventas de juegos son en su mayoría en formato digital.

Pero el mayor problema señalado por usuarios de PlayStation es que este cambio trae ventajas mínimas para ellos: no podrán comprar juegos más baratos en las rebajas de las tiendas, ni compartirlos con amigos ni adquirirlos de segunda mano. Y, por otro lado, vendedores y coleccionistas rechazaron el anuncio al considerar que pone en riesgo su actividad y la preservación de los videojuegos, que también son considerados como una expresión cultural que da cuenta de la historia de una época y de una sociedad. *Con información de EuropaPress. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas: