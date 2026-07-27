Por qué miles de jugadores de PlayStation dejarán de usar sus consolas durante siete días en agosto

La comunidad mundial de jugadores de PlayStation convocó una huelga de desconexión de siete días para protestar contra las decisiones que, según consideran, ha tomado Sony Interactive Entertainment (SIE) en los últimos años.
El motivo por el que quieren apagar temporalmente sus consolas fue el anuncio de que la compañía dejará de distribuir videojuegos en formato físico a partir de 2028, una medida que, para muchos usuarios, pone en riesgo la preservación de los videojuegos.
La iniciativa fue impulsada por DoesItPlay, una comunidad dedicada a la preservación de videojuegos, que llamó a los jugadores a participar en un “apagón económico y de juego”.
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La protesta consistirá en no iniciar sesión, no jugar y no realizar compras en ninguna plataforma de Sony entre el 23 de agosto, a las 7:00 pm, y el 30 de agosto, a la misma hora.
Los organizadores aseguran que la eliminación del formato físico es solo una de varias decisiones que han alejado a PlayStation de su comunidad.
Entre sus críticas también mencionan el cierre de estudios como Bluepoint, la estrategia de juegos como servicio, la cancelación de eventos para los seguidores y el abandono de PlayStation VR2.
“PlayStation nunca se ha sentido más desconectada de su comunidad”, afirmaron desde DoesItPlay?.