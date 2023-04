A través de un comunicado, la National Public Radio dijo: “Las cuentas de la NPR en tanto que organización dejarán de estar activas en Twitter ya que la plataforma adopta medidas que socavan nuestra credibilidad, al dar a entender erróneamente que desde un punto de vista editorial, no somos independientes”.

También se conoció que los periodistas que pertenecen a este medio, nacido en 1970, tendrán total libertad de decidir si quieren continuar o no en la plataforma que Elon Musk compró hace seis meses luego de pagar 40.000 millones de dólares.

Ese mismo día ocurrió algo que pasó un poco desapercibido y fue que la cuenta @thatbilloakley se hizo pasar por The New York Times y recibió el chulo azul. Es decir, hubo una falsa verificación.

Otro capítulo: The New York Times

Al parecer, todo indica que detrás de la maniobra estuvo el comediante estadounidense Bill Oakley, reconocido principalmente por su trabajo en Los Simpson.

“El New York Times perdió su insignia de verificación, así que ahora soy el New York Times al menos hasta que me baneen”, escribió.