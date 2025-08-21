“El caso lo han construido para poner gobernador de bolsillo de cara a 2026”: Rendón por interceptaciones de Fiscalía

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirió este jueves a las interceptaciones que viene realizando la Fiscalía General de la Nación desde mayo pasado a su línea telefónica, cuestionando las motivaciones de ese ente para tomar esas medidas.
Rendón planteó en primer lugar sus dudas ante la objetividad de la Fiscalía en dicho proceso, aludiendo a las declaraciones realizadas por la fiscal general Luz Adriana Camargo en junio pasado, en las que se refirió a él como un “imputado”, pese a que el proceso todavía está en etapa de indagación preliminar.
En contexto: La Fiscalía lleva al menos 71 días interceptando el celular del gobernador Andrés Julián Rendón
“¿Cuál es el objetivo de espiar mis comunicaciones, de atentar contra mi intimidad?. ¿Por qué la fiscal general Camargo, en rueda de prensa en Medellín, aseguró que tengo una imputación en mi contra cuando esta no ha tomado lugar? ¿Está hablando con el deseo señora Fiscal? ¿El plan ya está listo, pero les falta consumarlo?”, preguntó el gobernador.