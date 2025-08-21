x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“El caso lo han construido para poner gobernador de bolsillo de cara a 2026”: Rendón por interceptaciones de Fiscalía

El gobernador de Antioquia se refirió a las interceptaciones ordenadas por la Fiscalía a su línea telefónica desde al pasado 14 de mayo.

  • El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero.
    El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero.
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirió este jueves a las interceptaciones que viene realizando la Fiscalía General de la Nación desde mayo pasado a su línea telefónica, cuestionando las motivaciones de ese ente para tomar esas medidas.

Rendón planteó en primer lugar sus dudas ante la objetividad de la Fiscalía en dicho proceso, aludiendo a las declaraciones realizadas por la fiscal general Luz Adriana Camargo en junio pasado, en las que se refirió a él como un “imputado”, pese a que el proceso todavía está en etapa de indagación preliminar.

En contexto: La Fiscalía lleva al menos 71 días interceptando el celular del gobernador Andrés Julián Rendón

“¿Cuál es el objetivo de espiar mis comunicaciones, de atentar contra mi intimidad?. ¿Por qué la fiscal general Camargo, en rueda de prensa en Medellín, aseguró que tengo una imputación en mi contra cuando esta no ha tomado lugar? ¿Está hablando con el deseo señora Fiscal? ¿El plan ya está listo, pero les falta consumarlo?”, preguntó el gobernador.

“¿Es acaso cierto que Usted dio la orden de darle mucha celeridad a mi proceso? Un caso que han construido para sacarme del camino e instrumentalizar a la justicia a fin de permitirle a Petro usurpar mi cargo y poner gobernador de bolsillo de cara al 2026”, añadió en su pronunciamiento.

De igual forma, el mandatario seccional cuestionó la celeridad que al caso le está dando el ente acusador, señalando no entender los medios que se están desplegando en las indagaciones cuando se trata de hechos ocurridos hace más de seis años.

Lea también: ¿La Fiscalía está desempolvando imputación al gobernador Andrés Julián Rendón?

“Los servidores públicos, yo el primero, debemos dar ejemplo y responder por nuestros actos. Pero, cuando se ordena afanosamente espiarme, y a algunos de mis colaboradores, para supuestamente investigar unos hechos de hace 6 años, siendo alcalde de Rionegro, es abuso de poder e instrumentalización de la justicia con propósitos ideológicos”, expresó, planteando no encontrar lógica en que se lo procese por la construcción de dos CAI que ya prestan servicio a la comunidad y a la Fuerza Pública.

A renglón seguido, Rendón cuestionó que mientras su caso avanza con total celeridad, otros casos más graves no tienen resultados.

“¡Tanto beneplácito, complicidad y garantías con prófugos como el señor Carlos Ramón González en el caso de la UNGR donde están perdidos miles de millones de pesos, cercano al presidente Petro, exguerrillero del M19, y hoy protegido de la dictadura de Ortega en Nicaragua, gracias a la gestión de la Cancillería del Gobierno Nacional!”, dijo.

En otras noticias: EXCLUSIVA: Reaparición de tenebrosa columna móvil Teófilo Forero de las Farc trae pistas del magnicidio de Miguel Uribe

“Todo mi aprecio y respeto por los fiscales y jueces que día a día trabajan por administrar justicia, garantizar derechos y construir desde las instituciones, sin sesgos políticos o ideologías. El libreto de Venezuela para Colombia es el mismo que nos aplican hoy: impunidad al gobierno Petro y cárcel a los opositores”, aseveró.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida