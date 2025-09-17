Las innovaciones tecnológicas en los portátiles que llegan a Colombia

En Medellín, la marca de tecnología Asus presentó sus más recientes computadores portátiles en el primer roadshow nacional de la marca. La compañía eligió a la capital antioqueña por su papel como ciudad innovadora, que este año destinó más de 125.000 millones de pesos a proyectos de ciencia y tecnología.
Durante el evento, El Colombiano conoció los equipos que se mueven entre distintos mundos: el corporativo, el creativo y el gamer. Entre ellos estuvieron el ExpertBook B1 y B5, pensados para la productividad empresarial y la movilidad profesional; el Vivobook S 16, un portátil versátil y ligero para el día a día; y referencias de alto rendimiento como el Zenbook 14 OLED, ideal para tareas visuales exigentes, y el ROG Strix Scar 18, la joya de la línea gamer.
Felipe Llano, PR Manager para ASUS Colombia y Ecuador, explicó que “la tecnología debe sentirse como un aliado silencioso que facilita la vida diaria y responde a las exigencias de cada usuario, ya sea en la oficina, en la universidad o en un torneo de e-sports”.