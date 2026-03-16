Gilinski celebra un año en la presidencia de Nutresa sin pagar dividendos

“En mi primer año como CEO de Grupo Nutresa, siento un profundo orgullo y una gran responsabilidad al presentarles este informe de gestión 2025, un año que no solo se caracterizó por grandes logros para el negocio, sino que marcó el inicio de una evolución fundamental que está redefiniendo nuestro futuro”. De esta manera el banquero Jaime Gilinski entregó los resultados de 2025 a la asamblea de accionistas de Nutresa, que tuvo un quórum de 99,54% y se celebró en el Country Club Ejecutivos, de Medellín. Puede leer: Grupo Nutresa cerró 2025 con ventas por $20,6 billones y utilidad neta ajustada de $1,7 billones

Gilinski propone no repartir dividendos y destinar recursos a recompra de acciones

En la sesión, en la que se detalló que la empresa acumuló ingresos por $20,6 billones el año pasado y obtuvo ganancias por $1,2 billones, el principal accionista, Jaime Gilinski, propuso no repartir dividendos y llevar los recursos a una reserva para la readquisición de acciones.

Fuerte esquema de seguridad marcó la asamblea de accionistas de Nutresa

Llamaron la atención las extremas medidas de seguridad adoptadas para la asamblea y el ingreso al recinto, con guardias de seguridad dotados de detectores de metales y hasta scanner para ingresar al salón Siglo XXI del Country. Le puede interesar: Cemargos, Grupo Nutresa y Corona se apuntarían en la reactivación de Venezuela: estos son sus planes “Hemos puesto en marcha una evolución cultural profunda basada en la visión One Nutresa. Esta visión estratégica busca unificar nuestros negocios y geografías bajo un propósito compartido: impulsar el crecimiento rentable, fomentar la colaboración, potenciar la innovación y aumentar la competitividad. Para lograrlo, reconocemos que la solidez y la capacidad de adaptación de nuestros equipos han sido fundamentales para maximizar el impacto”, agregó Gilinski. Vea también: Grupo Nutresa aprueba una emisión de acciones preferenciales, ¿quién las comprará?

Nueva junta directiva de Nutresa queda con mayoría del Grupo Gilinski