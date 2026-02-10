Rusia anuncia restricciones al uso de Telegram e impulsa otra aplicación

El Gobierno de Rusia intensificó su pulso contra Telegram y comenzó a restringir de forma progresiva el funcionamiento de la aplicación de mensajería en el país, en una decisión que incluye la ralentización del servicio y la limitación de algunas funciones clave.
La Agencia Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones, Roskomnadzor, informó que la plataforma no ha cumplido con la legislación local para combatir fraudes, delitos y el uso de la mensajería con “fines criminales y terroristas”, por lo que anunció nuevas medidas técnicas para reducir su operatividad.
Aunque Telegram sigue disponible, usuarios han reportado fallas como descargas de video más lentas y dificultades para usar determinadas herramientas. Además, la compañía ha recibido multas que superan los 800.000 dólares por negarse a retirar contenidos solicitados por las autoridades.
Conozca: WhatsApp tiene una “cámara secreta” en Android: ¿para qué sirve y cómo activarla?