Si me reúno en Zoom, ¿arriesgo mi seguridad?

Dmitry Bestuzhev

Director del equipo de investigación de la firma de ciberseguridad Kaspersky en Latinoamérica

“Los usuarios deben conocer la arquitectura con la que está diseñada la aplicación para entender cómo pueden protegerse. Creo que ellos no estaban preparados para tanta popularidad y rápidamente han corregido errores. No es posible que se instale un virus en mi computador solo por entrar a una videollamada. No todavía”