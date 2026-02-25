Torneo Nacional de Robótica VEX definirá en Medellín a representantes de Colombia para el mundial

Este jueves y viernes, el campus de Las Palmas de la Universidad EIA será sede del Torneo Nacional de Robótica Extrema VEX 2026, evento que reunirá a más de 60 equipos de distintas regiones del país y tendrá como principal resultado la selección de los representantes colombianos al campeonato mundial de robótica educativa.
El torneo es organizado por la Universidad EIA, a través de su programa de Ingeniería Mecatrónica, en alianza con la Fundación Global AC&T. Durante las jornadas, los equipos competirán con robots diseñados, construidos y programados por los propios estudiantes para resolver retos técnicos definidos por el sistema internacional VEX.